Manisa'da kurbanlık hayvan sıkıntısı yok

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk yaklaşan Kurban Bayramında dikkat edilmesi gereken hususlar ve kurbanlık hayvanlar hakkında açıklama yaparak ülke genelinde kurban pazarlarına hayvan girişlerinin bayrama 15 gün kala gerçekleşeceğini ve kurbanlık hayvan sıkıntısı yaşanmadığını açıkladı. Öztürk geçtiğimiz yıl Manisa'da 14 bin 969'u büyükbaş, 107 bin 583'ü küçükbaş olmak üzere toplam 122 bin 552 hayvanın kurban edildiğini açıkladı.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Manisa'da Kurban Hizmetleri Komisyonu toplanarak, kurban satış ve kurban kesim yerlerini belirledi. Türkiye genelinde kurban satış yerlerine hayvan girişlerinin, Kurban Bayramı'na 15 gün kala başlayacağını açıklayan Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, "Gerek vatandaşlarımızın sağlığı gerekse hayvan sağlığı açısından, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak satış ve kesim noktalarında denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. 2018 yılında ilimizde 14 bin 969 adet büyükbaş, 107 bin 583 adet küçükbaş hayvan kurbanlık olarak kesilmiştir. 2019 yılı için ilimizde 12 bin 401 adet büyükbaş, 101 bin 420 adet küçükbaş kurbanlık hayvanımız bulunmaktadır. Bununla birlikte diğer illerden de ilimize kurbanlık hayvan sevkleri olduğundan 2019 yılı Kurban Bayramı için ilimizde kurbanlık hayvan sıkıntısı yaşanmayacaktır." dedi.

Mobil uygulama ile alınan hayvan sorgulanabilecek

Tarım ve Orman Bakanlığınca 'HaySag' isimli mobil uygulamanın hizmete girdiğini hatırlatan Öztürk, "Vatandaşlarımız kurbanlık hayvanlarının tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerini bu uygulamadan sorgulayabilecektir. Bakanlığımızca hazırlanan 'Kurban Rehberi' kitapçıklarını halkımızla, üreticilerimizle ve yetiştiricilerimizle paylaşmak adına il ve ilçe müdürlüklerimiz vasıtasıyla dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız bu rehberde, kurbanlık hayvanları seçerken, keserken, kesim sonrası nelere dikkat etmeleri gibi pek çok konularda bilgi sahibi olabilecektir. Vatandaşlarımız kurbanlık hayvanlar ile ilgili her türlü bilgi için ilçe tarım ve orman müdürlüklerimizi ziyaret edebilirler." diye konuştu.

Kurban alırken ve keserken nelere dikkat edilmeli?

Kurbanlık Hayvan alırken ve kurban kesilirken dikkat edilecek hususlar hakkında da bilgilendirmede bulunan Öztürk şunları söyledi: "Kurban olarak satın alınacak hayvanların dini ölçülere ve kriterlere uygun olması, kurbanlık hayvanların yetkili mercilerce izin verilmiş olan kurban satış yerlerinden alınması, hayvanların sağlıklı ve besili olması, hayvanların kulak küpelerinin takılı olması, veteriner sağlık raporu veya hayvan pasaportu/nakil belgesi olan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca belirlenen koruyucu aşıları yapılmış ve hayvan kayıt sistemine kayıtlı olan hayvanlardan seçilmesi, gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kesiminin önlenmesi, kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan öncelikle erkek ve yaşını doldurmuş olanlar tercih edilmesi, gebe ve kurban edilmesi dini anlamda sakıncalı olan hayvanların üreticiler tarafından kurban satış yerine getirilmemesi, kurbanlık hayvanların kesimi için kasap yada ehil kişilerce hayvanların yaralanma, gereksiz yere acı ve ızdırap çekmeyecek şekilde kesilmesi, kurban olarak kesilecek hayvanların Kurban Hizmetleri Komisyonunca belirlenen kurban kesim yerlerinde kesilmesi, kesimden sonra oluşan artıkların ve organların çevre ve halk sağlığını tehdit etmeyecek şekilde imha edilmesi, kurban olarak kesilen hayvanların kulak küpelerinin, kesim yerindeki görevliler, muhtarlar, din görevlileri, belediye zabıta memurları ve diğer yetkililer aracılığıyla bağlı bulundukları İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'ne teslim edilmesi gerekmektedir." - MANİSA

Kaynak: İHA