Manisa'da Ev Yangını
MANİSA'nın Yunusemre İlçesi'nde bir ev, elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında kullanılmaz hale geldi.
MANİSA'nın Yunusemre İlçesi'nde bir ev, elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında kullanılmaz hale geldi.
Yangın, bugün saat 18.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Gül Sokak'ta bulunan bir apartmanın ikinci katında çıktı. 65 yaşındaki Osman Güler'e ait evden yükselen alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, kısa süreli çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak, söndürdü.
Evin kullanılmaz hale geldiği yangının, elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.
- Manisa