Manchester United, Premier Lig'de 13 maçtır kaybetmiyor
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Manchester United, Premier Lig'de 13 maçtır kaybetmiyor

21.01.2021 01:27 | Son Güncelleme: 21.01.2021 01:30
Manchester United, Premier Lig'de 13 maçtır kaybetmiyor

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Fulham'ı 2-1 yendi.

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Fulham'ı 2-1 yendi.

Premier Lig'deki erteleme karşılaşmasında Manchester United, Craven Cottage Stadı'nda Fulham'a konuk oldu.

Londra temsilcisi Fulham maçın 5. dakikasında Ademola Lookman'ın golüyle 1-0 öne geçerken, Manchester United, 21. dakikada Edinson Cavani'nin attığı golle eşitliği sağladı, ilk yarı bu skorla tamamlandı: 1-1

Manchester United, Paul Pogba'nın 65. dakikada attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Ligde oynadığı son 13 karşılaşmada mağlup olmayan Manchester United, bu sonuçla puanını 40'a yükselterek ligdeki liderliğini sürdürdü. Fulham ise ligde 12 puanla 18. sırada yer aldı.

Öte yandan, bu sezon deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda mağlup olmayan Manchester United, 10 deplasman karşılaşmasının 8'inden galip ayrılırken, 2'sinde berabere kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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