Manavgat'taki orman yangınından etkilenenlere soba dağıtıldı - Haberler
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Manavgat'taki orman yangınından etkilenenlere soba dağıtıldı

AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel
Manavgat'taki orman yangınından etkilenenlere soba dağıtıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınından etkilenen vatandaşlara soba dağıtıldı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınından etkilenen vatandaşlara soba dağıtıldı.

Bir şirket tarafından "Bir Destek Bir Yuva" projesi kapsamında temin edilen sobalar, Manavgat Belediyesi iş birliğiyle yangından etkilenen 200 aileye teslim edildi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen soba dağıtım töreninde, yangının yaralarının sarılmaya devam ettiğini belirterek, vakıf, dernek ve hayırsever iş insanlarıyla yapılan iş birliğiyle vatandaşlara çeşitli yardımlarda bulunulduğunu anımsattı.

Sözen, "Yangın nedeniyle insanlarımız öncelikli ihtiyaçlardan olan soba gibi ev eşyalarını da kaybetti. Halkımızın kışa sıcak bir şekilde girip üşümemeleri en büyük isteğimiz. Bugün vatandaşlarımıza kuzine sobalarını teslim ettik. Yaralarımızı hep birlikte sarmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri
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