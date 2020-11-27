Maltepe'de yolda yürürken bir kişinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
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Maltepe'de yolda yürürken bir kişinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

27.11.2020 13:27 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:19

Maltepe'de marketten alışveriş yaptıktan sonra elinde poşetlerle yolda yürürken tanımadığı bir kişinin arkasından vurması üzerine düşen kadın yaralandı.

Maltepe'de marketten alışveriş yaptıktan sonra elinde poşetlerle yolda yürürken tanımadığı bir kişinin arkasından vurması üzerine düşen kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Maltepe Fındıklı Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta ikamet eden 48 yaşındaki Hatice Türkoğlu, dün saat 16.00 sıralarında marketten alışveriş yaptıktan sonra elinde poşetlerle evine doğru yürümeye başladı.

Bu sırada kimliği henüz belirlenemeyen ve yolda sağa sola koşturan bir kişi Türkoğlu'nu, arkasından vurarak yere düşürdü. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Türkoğlu, tedavisinin ardından darp raporu alarak, kendisine saldıran kişiden şikayetçi oldu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek şikayet dilekçesi veren Türkoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Marketten evime gidiyordum. Hiç tanımadığım bir insan evimin yakınında bana saldırdı. Arkamdan sessizce yaklaşmış ve bana saldırıyor. Hiç haberim yok. Tanımıyorum ve hiç görmedim. Beni yerlere vurdu. Sonra insanlar araya girdi. Belki beni öldürebilirdi. Hiç tanımadığımız insanlar size saldırabiliyor yollarda yürürken. Bir şeyler mırıldanıyordu ama ne dediğini anlamadım o anda şoktaydım. Böyle bir şey beklemiyordum. Sonrasında kaçtı herhalde bilmiyorum. Polis çağırdık. Polis geldi. Ambulans beni hastaneye götürdü. Oradan rapor aldık. Emniyete gittik. Savcılığa da suç duyurusunda bulunduk. Olay nedeniyle çok korkuyorum. Gece ilaçla uyudum."

Olay nedeniyle yüzünden, dizinden ve ellerinden yaralandığını anlatan Türkoğlu, halen şokta olduğunu ifade etti.

Hatice Türkoğlu'nun şikayeti üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Maltepe'de yolda yürürken bir kişinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
Maltepe'de yolda yürürken bir kişinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
Maltepe'de yolda yürürken bir kişinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
Maltepe'de yolda yürürken bir kişinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz

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Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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