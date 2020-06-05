Maltepe'de platonik aşk dehşeti: 1 ölü, 3 yaralı Maltepe'de platonik aşk dehşeti: 1 ölü, 3 yaralı Maltepe'de hastanede çalışan 36 yaşındaki Ayşegül Aktürk, sabah saatlerinde 22 yaşındaki platonik aşkı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Maltepe'de platonik aşk dehşeti: 1 ölü, 3 yaralı

İSTANBUL - Maltepe'de hastanede çalışan 36 yaşındaki Ayşegül Aktürk, sabah saatlerinde 22 yaşındaki platonik aşkı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Saldırgan araya giren iki kardeşini de yaraladıktan sonra kendisini de bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay sabah 08.00 sıralarında Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 22 yaşındaki Muharrem E., aynı mahallede yaşadığı Maltepe Süreyyaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bilgi işlem müdürlüğünde çalışan Ayşegül Aktürk'e karşı ilgi duyuyordu. 2 çocuk annesi olan ve 5 yıl önce eşinden boşanan Aktürk, Muharrem E.'nin ilgisine karşılık vermiyordu. Hatta bu durumdan her geçen gün daha da rahatsız olmaya başlayan kadın, evinden taşınmayı dahi düşünüyordu.

Yolunu Kesip Bıçakladı

Talihsiz kadın sabah saatlerinde işine gitmek için evden çıktığında dehşeti yaşadı. Kendisine karşı karşılıksız aşk besleyen Muharrem E. Aktürk'ün yolunu kesti. Aktürk'ün durumdan rahatsız olduğunu belirterek teklifini reddetmesi üzerine Muharrem E., bıçakla Aktürk'e saldırmaya başladı. Genç kadın aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören saldırganın kardeşleri Meryem ve Murat E. araya girmeye çalıştığı sırada ellerinden yaralandı. Muharrem E. ise daha sonra aynı bıçakla intihar girişiminde bulunarak kendini bıçakladı.

Hayatını Kaybetti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan ve çok kan kaybeden sağlık çalışanı Ayşegül Aktürk'ü ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aktürk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendini bıçaklayarak ağır yaralayan Muharrem E. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ellerinden yaralanan 2 kardeşin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Ekipler olayda kullanılan bıçağı delil torbasına koydu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: İHA