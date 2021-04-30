Maltepe'de freni tutmayan minibüs apartman bahçesine uçtu
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Maltepe'de freni tutmayan minibüs apartman bahçesine uçtu

Maltepe'de freni tutmayan minibüs apartman bahçesine uçtu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Maltepe'de yokuş yukarı seyir halinde olduğu esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü aracıyla birlikte kayarak bir apartman boşluğuna düştü.

Maltepe'de yokuş yukarı seyir halinde olduğu esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü aracıyla birlikte kayarak bir apartman boşluğuna düştü. Kaza sonrası sürücü hafif yaralanırken, çarpmanın etkisiyle hasar gören bina sakinleri ile araç sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Maltepe Fındıklı Mahallesi Selvi Sokak'ta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hyundai model minibüs dik sokak içerisinde yukarı doğru seyir halinde giderken araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince geriye doğru kaymaya başladı. Sürücünün tüm çabalarına rağmen durduramadığı minibüs sokak içerinde bulunan bir apartman boşluğuna düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlatırken, sağlık görevlileri ise kazayı hafif sıyrıklarla atlatan araç sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan apartman boşluğuna düşen aracın hasar verdiği binada oturan vatandaşlar ile araç sürücüsü arasından tartışma yaşandı. Kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

"Sürücü hastaneye kaldırıldı"

Kazayla ilişkin konuşan mahalle sakinlerinden Ahmet Özcan, "Minibüs sürücüsü yokuş yukarı hareket halindeyken başka araca yol vermek için durunca, araç geriye doğru kaymaya başlamış. Kayan araçta apartman boşluğuna düşmüş. Yaralanan araç sürücüsü de hastaneye kaldırıldı" diye konuştu. - İSTANBUL

Maltepe'de freni tutmayan minibüs apartman bahçesine uçtu
Maltepe'de freni tutmayan minibüs apartman bahçesine uçtu
Maltepe'de freni tutmayan minibüs apartman bahçesine uçtu
Maltepe'de freni tutmayan minibüs apartman bahçesine uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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