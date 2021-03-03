Maltepe'de 13 yaşındaki kız çocuğunu apartmanda taciz etmişti, yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Maltepe'de 13 yaşındaki kız çocuğunu apartmanda taciz etmişti, yakalandı

03.03.2021 15:08 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:56
Maltepe'de 13 yaşındaki kız çocuğunu apartmanda taciz etmişti, yakalandı

Maltepe'de 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahıs polis ekiplerince yapılan çalışma sonrası yakalandı.

Maltepe'de 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahıs polis ekiplerince yapılan çalışma sonrası yakalandı. Şüpheli şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Maltepe'de dün akşam saatlerinde Ö.Ç. isimli şahsın apartman içerisinde küçük bir kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilmişti. Küçük kız çocuğunun çığlıklarını duyan apartman sakini bir vatandaşın kapıya çıkması sonrası şüpheli şahıs hızla olay yerinden kaçmıştı.

Yaşanan olay sonrası durum polis ekiplerine bildirildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde taciz şüphelisi şahıs kaçarak saklandığı evinde kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Öte yandan şüphelinin dedesi de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - İSTANBUL

Maltepe'de 13 yaşındaki kız çocuğunu apartmanda taciz etmişti, yakalandı
Maltepe'de 13 yaşındaki kız çocuğunu apartmanda taciz etmişti, yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Tarkan Bülent Ersoy Aleyna Tilki Armağan Çağlayan
Spor Mustafa Er Caner Erkin Ersun Yanal Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Maltepe'de 13 yaşındaki kız çocuğunu apartmanda taciz etmişti, yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 15:56:30. #1.16#
title