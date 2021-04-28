Malkara'da 106 ton patates ve soğan dağıtıldı
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Malkara'da 106 ton patates ve soğan dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - Haberler | Güncel

Malkara'da 106 ton patates ve soğan dağıtıldı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alımı yapılan patates ve soğanlar, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Malkara'da 106 ton patates ve soğan dağıtıldı

TEKİRDAĞ - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alımı yapılan patates ve soğanlar, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

TMO, 10 Nisan'da patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Niğde'de, koronavirüs salgını nedeniyle tüketim azlığından dolayı depoda kalan ürünü, üreticinin mağdur olmaması için almaya başladı. Alınan patatesler, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması için Türkiye'nin birçok iline gönderilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alımı yapılan patates ve soğanlar, Malkara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahipleri belirlenerek dağıtımı yapıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, 106 ton patates ve soğanın Malkara'da dağıtıldığı belirtildi. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, patates ve soğan yardımı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Malkara'da 106 ton patates ve soğan dağıtıldı
Malkara'da 106 ton patates ve soğan dağıtıldı
Malkara'da 106 ton patates ve soğan dağıtıldı
Malkara'da 106 ton patates ve soğan dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR

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