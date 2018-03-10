Maliye Bakanı Ağbal, AK Parti Kadın Kolları Olağan Kongresi'ne Katıldı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bu seçime oluşturulan milli mutabakat çerçevesinde Bayburt içinde de birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirerek gideceğiz ve hem mahalli idareler seçimlerinde hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir defa daha inşallah Türkiye birincisi olacağız." dedi.

Ağbal, Şair Zihni Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Bayburt Kadın Kolları Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ilk kurulduğu andan itibaren büyük bir özveri ve gayretle çalışarak davayı bugünlere getiren tüm teşkilat üyelerine teşekkür ettiğini söyledi.

Kongrelerin bir bayrak yarışı ve nöbet değişimi olduğunu belirten Ağbal, bayrağın elden ele geçeceğini, nöbetlerin değişeceğini ancak bu davanın her zaman yoluna devam edeceğini vurguladı.

Ağbal, kadirşinas, yapılanı takdir eden bir siyasi gelenekten geldiklerini anlatarak, bugünü nasıl önemsiyorlarsa geçmişi de yad etmek gerektiğini dile getirdi.

AK Parti Bayburt teşkilatının birçok seçime girdiğini ve hepsinden de başarıyla çıktığını belirten Ağbal, seçim süreçlerinde ve sonuçların açıklanmasının ardından yaşadıklarını çeşitli örneklerle aktardı.

Ağbal, kadınların siyasetteki etkisinden bahsederek, fedakarca yaptıkları çalışmalar dolayısıyla tüm teşkilat mensubu kadınlara teşekkür etti.

Kadınların AK Parti davasının önünde komutan olarak yer aldığını dile getiren Ağbal, "Hanım kardeşlerimin bundan önceki seçimlerde olduğu gibi 2019 yılında yapılacak seçimleri de bize kazandıracağına inanıyorum. Önümüzde önemli bir süreç var. 16 Nisan referandumu Türkiye'yi değiştirecek, dönüştürecek, ileriye taşıyacak bir referandum oldu. 2019 yılında yapılacak mahalli idareler seçimleri ve cumhurbaşkanlığı sistemi ise Anayasa'da yapmış olduğumuz bu değişikliği taçlandıracak son derece hayati bir seçim." diye konuştu.

"2019 seçimleri tarihsel öneme sahip"

Bakan Ağbal, Bayburt'ta vatandaşların AK Parti davasına olan inancını bildiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"16 Nisan referandumunda sonuçlar açıklandığında Bayburt, Türkiye'de birinci sırada yer alarak sayın Cumhurbaşkanımızın davasına olan inancını ortaya koydu. Bayburt o gece muhteşem bir tarih yazdı. İnanıyorum ki 2019 seçimlerinde de aynı zaferi daha da güçlenerek yazacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın, sayın Başbakanımızın Bayburt'a olan itimadı tam ama 2019 seçimlerine sadece Bayburt çin değil, bütün Türkiye için çalışacak."

Bakan Ağbal, 2019 seçimlerinin tarihsel öneme sahip olacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"2023'e, 2053'e, 2071'e giden yolda yol açan, tarih yazan bir seçim olacak. O açıdan Bayburt teşkilatı olarak gece gündüz çalışacağız, kapı kapı dolaşacağız, gönül köprüleri kuracağız. Kurulmuş gönül köprülerini de güçlendireceğiz. Özellikle Bayburt'ta gençlerimize, hanım kardeşlerimize her noktada ulaşacağız. Bu seçime oluşturulan milli mutabakat çerçevesinde Bayburt içinde de birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirerek gideceğiz ve hem mahalli idareler seçimlerinde hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir defa daha inşallah Türkiye birincisi olacağız. Bayburt'un rakibi çok. Herkes 'Acaba Bayburt'a yetişir miyiz? Bayburt'u geçemeyebiliriz ama aynı duruma gelebilir miyiz?' diyor, bunun hesabını yapıyor. Ben inanıyorum ki 2019 seçimlerinde Bayburt yine seçim tarihine adını altın harflerle yazdıracak. Bizim davamızda hiçbir şekilde birbirimizden ayrılık gayrılık yok, kenetleneceğiz, güçleneceğiz ve kazanacağız."

Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak ve partililer katıldı.

Bilim Otobüsü açılışı

Bakan Naci Ağbal, Bayburt İlkokulu bahçesindeki "Bilim Otobüsü"nün açılışını da yaptı.

"Bilim Otobüsü"nün çocuklara bilimi aşılayacak çok güzel bir proje olduğunu belirten Ağbal, aracın kentteki tüm okulları dolaşacağını ve tüm öğrencilerin bu imkandan yararlanacağını söyledi.

Ağbal, bu tür projelerin çocukların ufkunu açma noktasında önemli olduğuna inandığını vurgulayarak, "Bayburt'tan çok daha fazla bilim insanı çıkacak ve böylece ülkemiz daha da kalkınacak, büyüyecek." dedi.

Merkeze bağlı Beşpınar köyü Şehit Gürcan Yavuz Ortaokulu'nda görevli fen bilimleri öğretmeni Emre Özel, Bakan Ağbal'a otobüste yer alan farklı alanlara yönelik uygun tema ve ekipmanlara ilişkin bilgi aktardı.

Buradaki programa Vali Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can katıldı.