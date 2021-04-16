Mali'de cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler 27 Şubat 2022'de yapılacak
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Mali'de cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler 27 Şubat 2022'de yapılacak

Mali'de cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler 27 Şubat 2022'de yapılacak
Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel

Mali'de geçici hükümet, ülkedeki cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin 27 Şubat 2022'de yapılacağını duyurdu.

Mali'de geçici hükümet, ülkedeki cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin 27 Şubat 2022'de yapılacağını duyurdu.

Geçici hükümet yetkililerince yapılan yazılı açıklamada, cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin ilk turunun 27 Şubat 2022'de düzenleneceği, adaylardan hiçbiri yüzde 50'nin üzerinde oy alamadığı takdirde, 13 Mart 2022'de ikinci turun yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, yeni anayasanın kabulü için yıl sonunda referandum Haberi, referandum Haber'>referandum düzenleneceği kaydedildi.

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 7 Nisan'daki toplantısında, Malili yetkililerden seçim takvimi oluşturmasını talep etmişti.

Mali'deki siyasi kriz

Eski Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın Ağustos 2020'de askeri darbeyle devrilmesinin ardından geçici hükümet kurulmuştu.

Ülkedeki siyasi kriz, muhalif gruplarla hükümet arasında ciddi çekişme yaşanmasıyla başlamıştı.

Anayasa Mahkemesinin Mart ve Nisan 2020'de düzenlenen 2 turlu genel seçimin resmi sonuçlarını açıklarken geçici sonuçlara göre seçilemeyen 31 vekilin kazandığını duyurması Keita karşıtı gösterileri tetiklemişti.

Bunun üzerine Keita, "İktidarda kalmak adına kan dökülmesini istemiyorum" diyerek 19 Ağustos 2020'de istifa etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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