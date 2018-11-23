Malezyalı 50 Firma, Türk Firmaları ile Görüştü

Malezya Ticareti Geliştirme Kurumu (Matrade), beraberindeki 50 Malezyalı firma ile Türk firmaları ile görüştü.

Malezya Ticaret Ajansı, 50 Malezyalı şirketi Türkiye'ye getirdi. Müsiad Expo'ya katılacak Malezyalı firmalar, Türk firmaları ile görüşme gerçekleştirdi. Ekonomideki istikrarsızlığı farklı pazarlardaki ivmelenme ile atlatmak isteyen Türkiye, Uzakdoğu'nun en büyük ekonomilerinden biri olan Malezya ile de yakınlaşıyor.

Matrade CEO Yardımcısı Sharimahton Mat Saleh yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Malezya için çok önemli bir pazar olduğunu söyleyerek, "Hem bir taraftan çok uzun yıllardır dost olduğumuz bir ülke, hem diğer taraftan Türkiye'nin iç pazarı çok canlı. Gayri safi yurt içi hasılası günden güne artıyor. Türkiye'nin genç nüfusu fazla. Bu tür faktörlerden dolayı Türkiye bizim için her zaman önemli bir pazar olacak" dedi.

Serbest ticaret anlaşmasına göre 2020 yılı itibariyle ticaret hacmi hedefinin 5 milyar dolar olarak belirlendiği konusu hakkında konuşan Saleh, "Şimdilik 5 milyar dolarlık bu hedefe bağlı kalıyoruz. Çünkü önümüzde daha 2 yıl var. Ama kendimize güveniyoruz. Bu hedefe ulaşabileceğimize güveniyoruz" diye konuştu.

Saleh, havacılık ve savunmanın Türkiye'nin önemli ve yükselen sektörlerinden bir tanesi olduğunu vurgulayarak, "Bu sektörde ihracat söz konusu olabilir. Bizi sadece Malezya olarak görmemeniz lazım. Türk ihracatçılarının Malezya'yı, Güneydoğu Asya bölgesinde çok önemli, kilit bir pazar olarak ve oraya açılan bir kapı olarak değerlendirilmesi lazım. Sadece Malezya'ya ihracat değil, oradaki bölgeye ihracat olarak bakmaları lazım" ifadelerini kullandı.

Saleh, Malezya'ya yatırım olarak bakıldığı zaman tek ülke olarak görülmemesi gerektiğini söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı: "Malezya Güneydoğu Asya ülkelerinin çok önemli bir parçası. Güneydoğu Asya'ya açılan çok önemli bir kapıdır. Bizim çevremizde bulunan Endonezya, Filipinler, Singapur, Vietnam gibi ülkelerde 600 milyonluk bir nüfus var. Bu bölgenin de gayri safi yurt içi hasılası büyük bir şekilde büyüyor ve milli geliri artıyor. Dolayısıyla bizleri, karşılıklı iş birliği ve yatırım fırsatları olarak Türkiye ile Malezya arasında çok büyük bir potansiyel bekliyor . Aynı şekilde bizde Türkiye'yi, Avrupa ile Asya arasında bir köprü olarak görüyoruz. İş dünyasının bu şekilde değerlendirilmesi gerekir".

Malezya'dan Türk firmaları ile görüşmeye gelen Eureka Efektif firmasının CEO'su Hafiz Kadir yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kendileri için iyi bir iş ortağı olabileceğini düşündüklerini belirterek, "Çünkü bununla ilgili yapılan ticaret anlaşmasından sonra vergilenmeyle ilgili çok önemli bir yol ilerledik. Avrupalı ve Amerikalı muadillerimiz ile kıyaslandığımızda vergi anlamında biz çok rekabetçi kalıyoruz. Bu yüzden Türkiye ile iş birliğimizin artabileceğine ve Türkiye'nin bizim için önemli bir pazar olabileceğine inanıyoruz" dedi.

Tho Mem Group isimli bir saat şirketinin CEO'su olan Izham Fitri Ismail yaptığı açıklamada, Türkiye'yi seçmelerinin en önemli sebeplerinden bir tanesinin, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmalarının olduğunu söyleyerek, "Bunun dışında Türkiye'yi Avrupa ülkelerine açılan bir kapı olarak görüyoruz. Aynı zamanda Türkiye ile çok benzer bir kültürümüz var. Dinimiz aynı, kültürümüz çok benziyor. Dolayısıyla Türkiye'nin iyi bir iş ortağı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Medikal ve cerrahi alanında çalışan Foresight Industries firmasının CEO'su olan Aidi Roslan Abu Bakar yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Orta Asya'ya ve Kuzey Afrika'ya açılan bir kapı olduğunu belirterek, "Dolayısıyla Türkiye'yi bu şekilde değerlendireceğimizi düşünüyoruz. Bunun yanında Türkiye'nin iç pazarı da çok güçlü ve burada gerçekten çok dinamik bir iç pazar var. Bizim nüfusumuzun iki katından fazlası, Türkiye'nin nüfusudur. Tabiki İslami değerlerimiz anlamında uyuştuğu için daha kolay distribütörlük yapabileceğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Dijital proje çözümleri yapan The Eceos firmasının CEO'su olan Zainal Adnan Abdul Halim ise Türkiye ile Malezya'nın arasındaki ilişkilerinin eskiye dayandığını söyleyerek, "İş dünyasının etkileşimi sayesinde Türkiye ile Malezya'yı daha da yakınlaştırabilecek seviyeye getireceğimize inanıyoruz" dedi.

Çocuk kitapları ve dergileri gibi ürünler yapan Ana Muslim firmasının CEO'su olan Muhammad Fakhruddin Arrazi Misni de firma olarak içerik oluşturduklarını söyleyerek, "İslami değerleri dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Türkiye ve Malezya'nın resmi dininin İslam olduğu için, dünyaya da benzer mesajlar ileten iki ülke olduğumuz için beraber çalışıyoruz. Hem Türkiye hemde Malezya ve diğer Müslüman ülkelerden bahsediyorum. Birlikte iş birliği yapabileceğimize ve aynı kültürü paylaştığımızı düşünüyoruz" dedi.

Bina Intergrated Industries firmasının CEO'su Muhammad Ibrahim Bin Rosli, firma olarak su geçirmez ürünler ürettiklerini belirterek, "Bunun yanında tabiki Türkiye'den Malezya'ya götürebileceğimiz yeni teknolojik ürünlerde arıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL