Malezya'da normalleşme 10 Haziran'da başlıyor KUALA Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin 10 Haziran'dan itibaren kademeli olarak kaldırılıp, normalleşmenin başlayacağını duyurdu.

KUALA Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin 10 Haziran'dan itibaren kademeli olarak kaldırılıp, normalleşmenin başlayacağını duyurdu.

Başbakan Muhyiddin Yasin, ulusa sesleniş konuşmasında, 9 Haziran'a kadar sürecek kısmi sokağa çıkma yasağının bir daha uzatılmayacağını belirterek "10 Haziran'dan 31 Ağustos'a kadar Kovid-19 tedbirleri kademeli olarak kaldırılacaktır." dedi.

Bu kapsamda kuaför ve güzellik salonlarının da 10 Haziran'dan itibaren açılacağını ifade eden Muhyiddin, kuaförler için sosyal mesafe ve hijyen kurallarının son derece sıkı uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Muhyiddin, normalleşme kapsamında 10 Haziran'dan sonra yurt dışından Malezya'ya gelenlere zorunlu karantina uygulanmayacağını vurgulayarak "Kovid-19 testi pozitif çıkanlar, karantina merkezlerine götürülecek. Testi negatif çıkanlar ise 14 günlük ev karantinası uygulayacak." ifadesini kullandı.

Eyaletler arası seyahatin de serbest olacağını dile getiren Muhyiddin, "Memleketinde ailesini ziyaret etmek isteyenler, gittikleri yerde hijyen ve sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla ziyaretlerini yapabilecek." dedi.

Cuma namazları sadece Malezya vatandaşlarına serbest

Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, basın toplantısında, normalleşme döneminde ülkede cuma namazına müsaade edilen camilerde, sadece Malezya vatandaşlarının cemaate katılabileceğini açıkladı.

Cuma namazlarının 30 kişilik cemaatle sınırlı kalacağını belirten İsmail, "Yabancı vatandaşlarda Kovid-19 oranının yüksek olduğunu tespit ettik. Bu yüzden şimdilik sadece kendi vatandaşlarımız cuma namazlarına girebilecek." dedi.

Malezya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 18 Mart'ta ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağı, en son 10 Mayıs'ta alınan kararla 9 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

Kaynak: AA