Malezya ana muhalefet lideri İbrahim, Tunus'taki gelişmeleri "demokrasiye saldırı" olarak niteledi
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Malezya ana muhalefet lideri İbrahim, Tunus'taki gelişmeleri "demokrasiye saldırı" olarak niteledi

Malezya ana muhalefet lideri İbrahim, Tunus'taki gelişmeleri 'demokrasiye saldırı' olarak niteledi
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Malezya'nın ana muhalefet lideri ve Halkın Adaleti Partisi (PKR) Genel Başkanı Enver İbrahim, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in meclisin yetkilerini dondurmasını "demokrasiye saldırı" olarak değerlendirdi.

KUALA Malezya'nın ana muhalefet lideri ve Halkın Adaleti Partisi (PKR) Genel Başkanı Enver İbrahim, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in meclisin yetkilerini dondurmasını "demokrasiye saldırı" olarak değerlendirdi.

Ana muhalefet lideri Enver, Tunus'taki gelişmelere dair sosyal medya üzerinden değerlendirmede bulundu.

Hiçbir ülkenin demokrasiyi askıya alarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla daha iyi mücadele edemeyeceğini belirten Enver, "Daha az demokrasinin Kovid-19 ile mücadelede felaket getirdiği, dünya genelinde bazı örneklerle kanıtlanmıştır." ifadesini kullandı.

Enver, seçilmiş parlamento üyelerinin halkın sesi olduklarını vurgulayarak "Parlamento, eski ve baskıcı düzenin yeniden canlanmasına karşı hesap verilebilirliği savunan bir yapıdır. Bu yapıyı tasfiye etmek, bir ülkedeki ilerlemeleri geri götürebileceği gibi pandemiyle mücadeleyi de etkisiz kılar." değerlendirmesinde bulundu.

Tunus'ta meclisin yetkilerinin dondurulması ve Başbakan'ın görevden alınmasından büyük endişe duyduğunun altını çizen Enver açıklamasında, "Bu eylem hesap verilebilirliği yok etmekte, hükümet ile halk arasındaki güveni zedelemekte ve Tunus'un demokrasisine saldırı anlamına gelmektedir." ifadesini yer verdi.

Enver, bu süreçte Tunus halkının yanında olduğunu belirterek ülkede parlamentonun bir an önce yeniden açılması çağrısında bulundu.

Tunus'taki durum

Tunus'ta, 25 Temmuz'da hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Kays Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler, Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi ve beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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