Malatyalı İşadamlarına ABD Yatırım İmkanı Anlatıldı

Türk Amerikan İşadamları, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile MİAD tarafından Malatyalı işadamlarına ABD'de yatırım imkanı için yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

MTSO 15 Temmuz Şehitler Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Türk Amerikan İş Adamları Derneği - Amerikan Ticaret Odası Türkiye ( TABA-AmCham ) İstişare Yüksek Kurulu Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu, TABA Genel Başkanı Ali Osman Akat, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, MTSO Meclis Başkanı Hasan Özkan ile TSO üyeleri, iş adamları katıldı. Toplantının açılışında konuşan MTSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatyalı sanayici ve işadamlarının yurt dışındaki yatırımlarla ilgili bilgilendirilmesi amacıyla bu tür programlara ağırlık verdiklerini ifade ederek "80 trilyon dolar dünya ekonomisinde her geçen gün oranlar ülkelere göre değişiyor. Bizlerde Malatya TSO olarak üyelerimize ABD'de yapılacak yatırımlarla ilgili doğru ve güvenilir bilgiler sunmak adına bugün bu toplantıyı düzenledik" dedi.

TABA Genel Başkanı Ali Osman Akat ise Amerikan Ticaret Odası'nın temsilciliğini Amcham sıfatı ile aldıklarını belirterek "Dünyada şu anda 122 tane AmCham var. Bir referans merkezi olarak çalışıyoruz. Amacımız Türk Amerikan ticaretinin şu anki seviyesinden çok daha üst seviyelere çıkmasını sağlamak. Senelerdir ABD firmaları Türkiye'de yatırım yapıyor. Bu yatırım yapan firmalar Türkiye pazarından en üst seviyede pay sahibiler. Biz neden bu yolla aynı şekilde Amerika'da bir pay sahibi olmayalım. Neden Amerika'ya ihracatımız artmasın. Amerikan ekonomisinden neden gerekli pastayı almayalım diye görürken bu çaba içerisinde IZUS projesini geliştirdik. Bu proje ile hem Malatya hem Türk sanayisine katkı sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz" şeklinde konuştu. TABA İstişare Yüksek Kurulu Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu ise 'Bir ürünü eğer marka yapmak istiyorsanız, onu ucuzlatarak marka yapamazsınız' diyerek bunun dünyada örneğinin olmadığını söyledi. Bayramoğlu, "Eğer bir ayakkabı alıyorsanız onun marka değeri olması için onun üzerinde bir marka fiyatı vardır. Biz bütün markalarımız ve hizmetlerimizi ürünlerimize hep aşağıya doğru çekersek, rekabet yaparak biz ayakta kalacağımızı zannedersek çok büyük bir hata yaparız. En sonunda da gider duvara toslarız. İş adamları nasıl birbiriyle entegre şekilde çalışıyorsa bölgenin de birbiriyle entegre olması birlikte çalışması lazım. Malatya çalışıyorken Elazığ'da birlikte hareket etmeyi bilmeli. Birlikte hareket etmeyi bilmeli ki o makro ölçeğin içerisinde birlikte pastayı paylaşabilme imkanları olabilirsin" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin ekonomik büyümesini dış ticaret kaynaklı büyüttüğünü ifade eden Bayramoğlu, "Türkiye, dış ticaret hacmini yaklaşık 400 milyar dolarlara çıkarttığı zamanları olmuş, son veriler de yine bu sayı yakalamış. Dış ticaret yaptığımız ülkelerin yüzde 60'a yakını AB üye ülkeleri, yüzde 25'i Ortadoğu ve Arap coğrafyası. Geriye kalan kısım ise Uzak Doğu ve Uzak Batı. Ama dünyanın ekonomik verilerine baktığınız zaman daha farklı şeyler söylüyor bize. Amerika diye bir kıta var. Sadece Amerika Birleşik Devletleri dünyanın dörtte birini üretiyor." diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA