Malatya Valisi Aydın Baruş, AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık'ı kabul etti
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Malatya Valisi Aydın Baruş, AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık'ı kabul etti

08.10.2020 13:59 | Son Güncelleme: 08.10.2020 14:02
Malatya Valisi Aydın Baruş, AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık'ı kabul etti

Malatya Valisi Aydın Baruş, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık'ı kabul etti.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık'ı kabul etti.

Vali Baruş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın Türkiye'de ve dünyada önemli görevler yaptığını belirtti.

Anıl Bağrık da AA'nın çalışmaları hakkında Baruş'a bilgi verdi.

Ziyarette Bağrık, Vali Baruş'a AA'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" adlı kitap ile "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümü ve AA yayınlarını takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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