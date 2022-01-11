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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi

Malatya Ticaret Borsasında paketli kuru kayısının kilogramı en yüksek 148,04 liradan satıldı.

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında paketli kuru kayısının kilogramı en yüksek 148,04 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Paketli kuru kayısıKg145,07148,04
Kuru kayısıKg63,0070,00
ArpaKg2,502,50

Ticaret Bakanı Muş: 'Geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 76 artışla, 7 milyar 749 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalamasına imza attık.'

Ticaret Bakanı Muş: "Geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 76 artışla, 7 milyar 749 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalamasına imza attık."

AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi Haberleri

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