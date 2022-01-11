Malatya Ticaret Borsası
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsasında paketli kuru kayısının kilogramı en yüksek 148,04 liradan satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında paketli kuru kayısının kilogramı en yüksek 148,04 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Paketli kuru kayısı
|Kg
|145,07
|148,04
|Kuru kayısı
|Kg
|63,00
|70,00
|Arpa
|Kg
|2,50
|2,50
AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi Haberleri
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