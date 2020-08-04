Malatya depremi geliyorum dedi! Naci Görür 3 gün önce uyarmıştı, bugün deprem oldu Prof. Dr. Naci Görür, Malatya depreminin ardından yine aynı şekilde gündeme oturdu. Depremden 3 gün önce Malatya fayının uzun zamandır enerji biriktirdiğini söyleyerek tehlikeye dikkat çekmişti.

Son dönemde dikkat çektiği her noktada deprem gerçekleşen Prof. Dr. Naci Görür, 1 Ağustos 2020'de Malatya'nın Hekimhan ilçesinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında "Deprem Malatya Fayı üzerinde oldu, DAF ile ilgili değil. Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor"ifadelerini kullanmıştı. Bugün Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

UYARIDA BULUNMUŞTU

Depremden bir kaç gün önce Prof. Dr. Naci Görür, 1 Ağustos 2020'de Malatya'nın Hekimhan ilçesinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında "Deprem Malatya Fayı üzerinde oldu, DAF ile ilgili değil. Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor" uyarısında bulunmuştu.

İŞTE GÖRÜR'ÜN SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Görür, Twitter hesabından açıklama yaparak şunları kaydetmişti: "Arkadaşlar, bu sabah Malatya, Yeşilpınar/Hekimhan'da olan 3,8'lik küçük deprem MalatyaFayı üzerinde oldu, DAF ile ilgili değil. Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor.Arkadaşlar, bazı izleyicilerim Malatya Fayı hakkında bilgi istiyorlar. Bu fay son zamanlarda Munzur Üniversitesi öğretim üyesi Taylan Sancar vd tarafından ayrıntılı olarak çalışılmaktadır. 2018 J Seismol. Yayınlarına göre Malatya Fayı 7.4 büyüklüğüne varabilecek deprem üretebilecek kapasitededir. Bu hesaplamayı yazarlar bu fayın son 10 bin sene içerisinde üretmiş olduğu 4 deprem verisine dayanarak yapmışlardır."

DAHA ÖNCE DE BENZER TESPİTLERİ OLDU

Görür, depremlerle ilgili yerinde bilimsel tespitleri nedeniyle 'depremi önceden bilen uzman' olarak anılıyor.