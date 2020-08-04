Malatya depremi geliyorum dedi! Naci Görür 3 gün önce uyarmıştı, bugün deprem oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Malatya depremi geliyorum dedi! Naci Görür 3 gün önce uyarmıştı, bugün deprem oldu

Prof. Dr. Naci Görür, Malatya depreminin ardından yine aynı şekilde gündeme oturdu. Depremden 3 gün önce Malatya fayının uzun zamandır enerji biriktirdiğini söyleyerek tehlikeye dikkat çekmişti.

Malatya depremi geliyorum dedi! Naci Görür 3 gün önce uyarmıştı, bugün deprem oldu
04.08.2020 14:59 | Son Güncelleme: 04.08.2020 15:02

Son dönemde dikkat çektiği her noktada deprem gerçekleşen Prof. Dr. Naci Görür, 1 Ağustos 2020'de Malatya'nın Hekimhan ilçesinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında "Deprem Malatya Fayı üzerinde oldu, DAF ile ilgili değil. Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor"ifadelerini kullanmıştı. Bugün Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

UYARIDA BULUNMUŞTU

Depremden bir kaç gün önce Prof. Dr. Naci Görür, 1 Ağustos 2020'de Malatya'nın Hekimhan ilçesinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında "Deprem Malatya Fayı üzerinde oldu, DAF ile ilgili değil. Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor" uyarısında bulunmuştu.

İŞTE GÖRÜR'ÜN SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Görür, Twitter hesabından açıklama yaparak şunları kaydetmişti: "Arkadaşlar, bu sabah Malatya, Yeşilpınar/Hekimhan'da olan 3,8'lik küçük deprem MalatyaFayı üzerinde oldu, DAF ile ilgili değil. Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor.Arkadaşlar, bazı izleyicilerim Malatya Fayı hakkında bilgi istiyorlar. Bu fay son zamanlarda Munzur Üniversitesi öğretim üyesi Taylan Sancar vd tarafından ayrıntılı olarak çalışılmaktadır. 2018 J Seismol. Yayınlarına göre Malatya Fayı 7.4 büyüklüğüne varabilecek deprem üretebilecek kapasitededir. Bu hesaplamayı yazarlar bu fayın son 10 bin sene içerisinde üretmiş olduğu 4 deprem verisine dayanarak yapmışlardır."

DAHA ÖNCE DE BENZER TESPİTLERİ OLDU

Görür, depremlerle ilgili yerinde bilimsel tespitleri nedeniyle 'depremi önceden bilen uzman' olarak anılıyor.

İlgili Haberler

Prof. Dr. Naci Görür, depremden 3 gün önce Malatya için uyarıda bulunmuştu
Prof. Dr. Naci Görür, depremden 3 gün önce Malatya için uyarıda bulunmuştu
Naci Görür kimdir? Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görü hayatı ve biyografisi!
Naci Görür kimdir? Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görü hayatı ve biyografisi!
Malatya depremi ne zaman, saat kaçta, nerede oldu? Merkez üssü neresi, haritadaki yeri
Malatya depremi ne zaman, saat kaçta, nerede oldu? Merkez üssü neresi, haritadaki yeri
Son dakika deprem! Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem gerçekleşti
Son dakika deprem! Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem gerçekleşti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Prof. Dr. Naci Görür, depremden 3 gün önce Malatya için uyarıda bulunmuştu Güncel
Prof. Dr. Naci Görür, depremden 3 gün önce Malatya için uyarıda bulunmuştu
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor Dünya
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı 3. Sayfa
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı Ekonomi
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı Magazin
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti Magazin
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
İki günde iki doktorumuzu koronavirüsten kaybettik
İki günde iki doktorumuzu koronavirüsten kaybettik
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi
Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden ilk görüntüler
Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden ilk görüntüler
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Kendini asmaya kalkan yaşlı kadını, çığlıklara koşan astsubay ipten aldı
Kendini asmaya kalkan yaşlı kadını, çığlıklara koşan astsubay ipten aldı
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
TMSF, Royal ve Atlas Halı'yı satışa çıkardı
TMSF, Royal ve Atlas Halı'yı satışa çıkardı
Transferinin kısa sürede açıklanması beklenen Arda Turan G.Saray'dan maç başı 200 bin TL kazanacak
Transferinin kısa sürede açıklanması beklenen Arda Turan G.Saray'dan maç başı 200 bin TL kazanacak
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı
Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
Bakan Koca'nın 'Vaka az' dediği Edirne'ye bayramda binlerce kişi akın etti
Bakan Koca'nın "Vaka az" dediği Edirne'ye bayramda binlerce kişi akın etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Hulusi Akar Yaşar Güler Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Sezen Aksu Gonca Vuslateri Mehmet Ali Erbil
Spor Jose Sosa Okan Buruk Erol Bulut Fatih Terim Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Çeşme Transfer Beşiktaş
Şu an buradasınız: Malatya depremi geliyorum dedi! Naci Görür 3 gün önce uyarmıştı, bugün deprem oldu - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 15:03:35. #1.15#
title