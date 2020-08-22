Malatya'da Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi açıldı Malatya'da, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi düzenlenen törenle açıldı.

Malatya'da, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi düzenlenen törenle açıldı.

Kentteki çiftçi ve besicilerden ürünlerini aracı olmadan alarak katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmek amacıyla kurulan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Kooperatifin açılışına AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya Valisi Aydın Baruş'un eşi Nagihan Baruş ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve eşi Nagihan Baruş katıldı.

Katılımcılar daha sonra kooperatif üyelerinin "Maldi Ana" markası adı altında ürettiği reçel, sirke, pekmez ve kurutmalık sebze çeşitleri gibi gıda ürünlerini inceledi.

Kaynak: AA