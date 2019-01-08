Malatya'da Eğitime Kar Engeli

Malatya'nın Arapgir, Arguvan, Doğanşehir, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma dolayısıyla öğrencilerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması amacıyla Arapgir, Arguvan, Doğanşehir, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde okulların yarın tatil edildiğini söyledi.

Tatlı, Akçadağ ilçesinde ise sadece taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Kaynak: AA