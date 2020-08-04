Malatya beşik gibi sallanıyor Malatya'da meydana gelen 5,2'lik sarsıntının ardından yaşanan 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatyalılar yine sokağa döküldü.

Malatya'da meydana gelen 5,2'lik sarsıntının ardından yaşanan 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatyalılar yine sokağa döküldü.

AFAD verilerine göre 21.40'da yerin 3,9 kilometre derinliğinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem korkuya neden oldu. Gündüz yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremle birlikte gün boyu artçılarla sarsılan Malatyalılar akşam saatlerinde yaşanan 4,8 büyüklüğündeki depremle birlikte yeniden sokaklara çıktı. Çok sayıda vatandaş evlerinin önünde beklerken, bazı vatandaşlar da araçlarında bekliyor.

(İHA)

Kaynak: İHA