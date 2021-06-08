Maksim Deresi'nin aydınlatma sistemi yenilendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Maksim Deresi'nin aydınlatma sistemi yenilendi

Maksim Deresi'nin aydınlatma sistemi yenilendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Maksim Deresi'nin aydınlatma sistemi tamamen yenilenirken, dere ve çevresi geceleri ışıl ışıl oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Maksim Deresi'nin aydınlatma sistemi tamamen yenilenirken, dere ve çevresi geceleri ışıl ışıl oldu.

Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Maksim Deresi'nde aydınlatma çalışması gerçekleştirdi. 1 hafta süren çalışma kapsamında eski lambalar tamamen söküldü, yerlerine yeni altyapı ile 18 adet led ışıklı dekoratif aydınlatma direği yapıldı. Çalışma için 650 metre uzunluğunda kablo çekildi. Mavi ışıklı aydınlatmalar dere çevresinde yaşayan vatandaşların da beğenisini kazandı. Ekiplerin bir diğer çalışma noktası ise Sabancı Lisesi yanında yer alan Karadere oldu. Bu noktada da aydınlatma altyapısını elden geçiren ekipler bakım-onarım çalışması gerçekleştirdi. Atatürk Meydanı, Saman İskelesi arasında uzanan köprü de ışıklandırıldı. - MUĞLA

Maksim Deresi'nin aydınlatma sistemi yenilendi
Maksim Deresi'nin aydınlatma sistemi yenilendi
Maksim Deresi'nin aydınlatma sistemi yenilendi
Maksim Deresi'nin aydınlatma sistemi yenilendi
Maksim Deresi'nin aydınlatma sistemi yenilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Seren Serengil Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Roland Garros Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Maksim Deresi'nin aydınlatma sistemi yenilendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 16:14:27. #1.15#

title