Maksim Deresi'nin aydınlatma sistemi yenilendi

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Maksim Deresi'nin aydınlatma sistemi tamamen yenilenirken, dere ve çevresi geceleri ışıl ışıl oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Maksim Deresi'nin aydınlatma sistemi tamamen yenilenirken, dere ve çevresi geceleri ışıl ışıl oldu.

Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Maksim Deresi'nde aydınlatma çalışması gerçekleştirdi. 1 hafta süren çalışma kapsamında eski lambalar tamamen söküldü, yerlerine yeni altyapı ile 18 adet led ışıklı dekoratif aydınlatma direği yapıldı. Çalışma için 650 metre uzunluğunda kablo çekildi. Mavi ışıklı aydınlatmalar dere çevresinde yaşayan vatandaşların da beğenisini kazandı. Ekiplerin bir diğer çalışma noktası ise Sabancı Lisesi yanında yer alan Karadere oldu. Bu noktada da aydınlatma altyapısını elden geçiren ekipler bakım-onarım çalışması gerçekleştirdi. Atatürk Meydanı, Saman İskelesi arasında uzanan köprü de ışıklandırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı