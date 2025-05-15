Mahmut Uslu kimdir? Mahmut Uslu kaç yaşında, nereli?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde uzun yıllar yöneticilik yapan Mahmut Uslu, yaptığı açıklamalar ve kulüp içindeki etkin pozisyonuyla adından sıkça söz ettirmiş bir isimdir. Mahmut Uslu'nun hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Mahmut Uslu kaç yaşında, nereli?

MAHMUT USLU KİMDİR?

Mahmut Uslu, 1955 yılında doğmuştur. 2025 itibarıyla 70 yaşındadır. Yaşının getirdiği deneyimle, hem Fenerbahçe camiasında hem de iş dünyasında uzun yıllar boyunca aktif bir rol oynamıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Aziz Yıldırım yönetimlerinde as başkanlık, genel sekreterlik ve basın sorumlusu görevlerini ifa etmiştir.1980-82 yılları arasında Efes Pilsen'in, 1985-86 sezonunda Fenerbahçe'nin koçluğunu yapmıştır. Fenerbahçe SK 8988 sicil numaralı kongre üyesidir.

"ALİ KOÇ'UN ARTIK GİTMESİNİ İSTİYORUZ"

"Eski Fenerbahçe direktörleri, Fenerbahçe emekçilerine sözüm vardı benim. İstenmeyen bir şekilde yaş gününe döndü, o bile olay oldu eğlendiniz diye. Aziz Yıldırım da 'İyi bir gün görmedik ki her gün kötü' demişti, 7 senedir yaşamadığımız her şey Ali Koç döneminde yaşadık. Onun için gitmesini istiyoruz. Yeter artık git, gitmesi gerekiyor. Devamlı para, para, para! Bunları yapmayın."

"VERDİĞİN TEK BİR SÖZÜ DAHİ TUTAMADIN"

"Ali Koç, verdiğim tek bir sözü dahi tutamadın! Çocuklar ağlıyor. 50 yaşında adamlar ağlıyor. Sen halkın içinde gezmiyorsun herhalde. 2018'de verdiğiniz sözler. İnsan bu sözlerin 1 tanesini yapar be kardeşim, 1 tanesini yapamamışsın. Diyorsun ki 'Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon diyorlar, daha çok duyacağız', ya 1 kere duysaydık ya. 1 kere şampiyon yapsan bu problemler yaşanmazdı. Buranın şampiyonluk eksiği var. İnsanlar üzülüyor. Onun için gitmen lazım."

"ŞAMPİYON YAPAMIYORSAN AYRILACAKSIN, BECEREMİYORSUN"

"Bu basın toplantısını Fenerbahçe'nin birleşmesi için yapıyoruz. Bizim ağzımızdan hiç 'onlar bunlar' dedik mi, dersek bizi çıtır ederler. 3 Temmuz'da oradaki insanlar, sen, Ali Yıldırım, Allah razı olsun Nihat Özdemir, Serhat Çeçen yardım ettiniz. Diğer kulüpler biterdi, siz ayakta tuttunuz ama şampiyon yapamıyorsan da ayrılacaksın beceremiyorsun. Gitmek de önemlidir. Bu koltuk ne kadar kıymetliymiş ya!"

"NEDEN OSIMHEN İÇİN HAREKETE GEÇİLMEDİ"

"Eljif Elmas ve Kim Min-jae'yi gittin Napoli'ye sattın. Sen Napoli'yi şampiyon yapmak için mi Fenerbahçe başkanı oldun? Hiç mi diyaloğunuz yoktu da Galatasaray'a transfer olan Osimhen için görüşmediniz."

"GEREKİRSE BAŞKAN OLURUM"

"Ali Koç, 1 hafta içinde istifa etmezse ben de imza vereceğim. Çok büyük bir katılım var. Başkanlıksa başkanlık arkadaş, bir Fenerbahçeli için en büyük onur Fenerbahçe başkanlığıdır. Fenerbahçe ortada kalmaz. Gerekirse başkanlık da olur."

"BİZ BU KULÜBÜ UÇURURUZ"

"Futbolda şampiyon olamıyorsanız gitmeniz gerekiyor, gitmiyorsunuz. Gitmen lazım Sayın Başkan, kendin gitmen lazım. Bu kulüp düzlüğe çıkmalı. Bu Ahmet ile Mahmut ile olmaz, birliktelik şart, onlar bunlar olmaz. Ayrılırsan onlar bunlar deme. Yine ağabey tavsiyesi sana, bizde her şey var her şey. Cesaret, tecrübe var. Bu kulübün ihtiyacı şampiyon olması. Biz bu kulübü alır uçururuz, senin gibi konuşmayız. Onlar bunları bırak."