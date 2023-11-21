Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi 'İnci Taneleri' yakında Kanal D'de başlıyor

"Bu öykü insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine… İnci ne kadar değerli, iplik o kadar ince…"

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden böyle başlayan hikaye, çok yakında "İnci Taneleri" adıyla Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkacak.

Yılmaz Erdoğan, yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ isimli karaktere hayat vererek, kendi yazdığı senaryo ile de yıllar sonra ekranlara iddialı ve farklı bir dönüş yapacak.

BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Yılın en iddialı projesinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ, kaybettiklerini bulabilecek mi? Acılarla dolu geçmişi, içinde taşıdığı büyük bir sır ve sırtında hayatın yüküyle umudun peşinden koşan Azem, kolyesinden kopmuş, dağılmış inci tanelerini tekrar toplayabilecek mi?