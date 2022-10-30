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Yıllardır Barcelona'da Yaşıyordu! Sevgilisiyle Yeni Yaşını Kutladı

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Yıllardır Barcelona'da Yaşıyordu! Sevgilisiyle Yeni Yaşını Kutladı

Bir süredir Barcelona'da yaşayan ve orada bir restoran sahibi olan Yeşilçam'ın ünlü jönü Kenan Kalav yeni yaşını sevgilisiyle kutladı. Kalav, sevgilisi Rosa ile ilk kez fotoğraf paylaştı.

Yeşilçam filmlerinin unutulmaz isim Kenan Kalav'dan Instagram'da ilk kez sevgilisi Rosa ile olan fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafı kalp emojisi ile pylaşan Yeşilçam'ın yıldızı, bir süre sonra fotoğrafı sildi. Kalav'ın bu hareketine bir anlam verilemedi. Kalav, geçen yılda sevgilisiyle fotoğraf paylaşmış ve daha sonra paylaşımı silmişti.
Sosyal medyayı sık kullanan Kenan Kalav'ın oyuncu oğlu Can ile uzun yıllardır görüşmediği ortaya çıkmıştı.
Yeşilçam yıldızı Kenan Kalav, babasından kalan gayrimenkul, otomobil, antikalar ve mücevherlerden oluşan mirası aldıktan sonra kendisi gibi oyuncu olan oğlu Can Kurt Kalav'la bağlarını koparmıştı.
Can Kurt Kalav, İstanbul ve Barcelona'da restoran açan, lüks bir hayat süren ve dünya turuna çıkan babasının kendisini arayıp sormaması üzerine onu sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.
Öte yandan Kenan Kalav'ın yeni hali de bir hayli şaşırttı.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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