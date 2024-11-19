Yasa dışı bahis onun da başını yaktı: Survivor Yasin Obuz hakkında yakalama kararı

Büyük heyecanla izlenen MasterChef ve Survivor yarışmaları ile tanınan Yasin Obuz hakkında da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yakalama kararı çıktı.

YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in ev hapsine çarptırılmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında, Survivor ve MasterChef gibi yarışmalarla ün kazanan Yasin Obuz'un da sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis ve kumar reklamları paylaşarak suç işlediği ve soruşturmada şüpheli olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada yaklaşık bir milyon takipçisi olan Yasin Obuz'un hesaplarını inceleme altına alan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü suç teşkil edecek paylaşımlar yapıldığını tespit etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yasin Obuz'un Instagram isimli sosyal medya platformunda kendi adına oluşturulan hesaptan 3 adet yasa dışı bahis ve kumar sitesini paylaşarak kumarı özendirici ve teşvik edici içeriklerde bulunduğu belirlendi.

YURT DIŞINA ÇIKMIŞ

Emniyet güçlerinin çalışmasının ardından söz konusu paylaşımlar sonrası savcılık fenomenin gözaltına alınmasına karar verdi. Adresinde olamayan Obuz'un, 5 Kasım tarihinde yurtdışına çıktığı tespit edildi. Savcılık ünlü fenomen hakkında yakalama kararı çıkararak bulunduğu yerden alınıp ifadeye getirilmesini istedi.