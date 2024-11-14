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Wanda Nara'nın Icardi'yi aldattığı L-Gante, canlı yayında Fenerbahçe forması giydi

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Wanda Nara'nın Mauro Icardi'yi aldattığı L-Gante, canlı yayına Fenerbahçe forması giyerek çıktı. Arjantinli rapçi, yakın zamanda Türkiye'de konser vereceğini de söyledi. Nara'nın yeni sevgilisinin bu hareketi Fenerbahçeli taraftarlardan ilgi görürken, Galatasaray taraftarlarının ise tepkisini çekti.

Mauro Icardi, Wanda Nara, L-Gante üçgeninde sular durulmuyor. Nara'nın Icardi'yi aldattığı ve aşk yaşadığını açıkladığı Arjantinli rapçi L-Gante'den yıldız futbolcuyu ve Galatasaraylıları kızdıracak bir hareket geldi.

CANLI YAYINA FENERBAHÇE FORMASIYLA ÇIKTI

Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante, katıldığı canlı yayına Fenerbahçe forması giyerek çıktı.Arjantinli rapçinin bu hareketi Fenerbahçeli taraftarlardan ilgi görürken, Galatasaray taraftarlarının ise tepkisini çekti.

"TÜRKİYE'DE KONSER VERECEĞİM"

Fenerbahçe formasıyla katıldığı canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullanan L-Gante, "Yakın zamanda Türkiye'de bir konser vereceğim" açıklamasını yaptı.

ICARDI NARA'NIN EVİNİ BASTI İDDİASI

Öte yandan Arjantin basınında yer alan haberlere göre; Samsunspor ile oynanan karşılaşmayı tribünden takip eden Mauro Icardi, ardından Pazartesi günü özel bir uçakla Buenos Aires'e uçtu. Kızlarını da yanına alan yıldız oyuncu direkt olarak Wanda Nara'nın yaşadığı Avenida Del Libertador'daki eve gitti. İkilinin burada tartıştıkları özellikle Wanda Nara'nın hamile olduğu yönünde çıkan haberlere Mauro Icardi'nin çok sinirlendiği ve tepki gösterdiği iddia edildi.

Bunun üzerine Wanda Nara 13B Polis Karakolu'na Mauro Icardi'yi acil şikayet dilekçesi aracılığıyla şikayet ettiği ve bu konuyu Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosfeld'in de doğruladığı öne sürüldü. Arjantin gazetelerinden Ambito'da yer alan habere göre ise, mahkeme, Icardi'den Wanda Nara'ya yönelik rahatsız edici eylemlerden kaçınmasını ve 15 Kasım'da Arjantin saati ile saat 10:00'da görülecek mahkemeye gelmesini emrettiği iddiası ortaya atıldı.

ICARDI'NIN GÖZALTINA ALINDIĞINI BİLE SÖYLENDİ

Öte yandan Mauro Icardi'nin ayrılık aşamasında olduğu Wanda Nara ile yaşadığı tartışma sonrası hakkında "Kadına şiddet" suçundan yasal işlem başlatıldığı ve gözaltına alındığı da iddia edildi. America TV'de yer alan haberde Icardi'nin 15 Kasım'da Arjantin'de mahkemeye çıkacağı da belirtildi.

GALATASARAY TÜM İDDİALARI YALANLADI

Bu gelişmeler üzerine Galatasaray'dan açıklama geldi. Sarı-kırmızılı takım, Mauro Icardi hakkındaki tüm iddiaları yalanladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin'deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Wanda Nara'nın Icardi'yi aldattığı L-Gante, canlı yayında Fenerbahçe forması giydi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Magazin
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

ICARDI AL SANA FENER????

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Haber YorumlarıErdinç Taşdemir:

Fenerbahçeliler bu duruma tepki vermeli

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Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

Türkiye’nin gündemi İcardinin bibisiyle Wandanın bıddışının arasındaki mesafede dönüyor

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Haber YorumlarıAzad Askan:

Biri desin fenerin üç yidildizi War GS dört belki ozaman fikri degisir

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Haber YorumlarıSonay KUROĞLU:

uyumqya devam??

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Haber Yorumlarıİbrahim Aslan:

dördünu toplasan birtane normal insan çikmaz amk ..

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