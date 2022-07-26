Sosyal medya platformlarında, ünlüler ve tanınmış kişiler adına açılan hesaplara her geçen gün yenisi ekleniyor. Bu kez de Türk Sineması'nın Sultan'ı Türkan Şoray'ın Twitter hesabı açtığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

"TWİTTER'A GİRMİŞ BULUNUYORUM" PAYLAŞIMI YAPILDI

Son günlerde Instagram'da oldukça aktif olan usta oyuncu adına açılan hesaptan "Biraz çekinerek de olsa Twitter mecrasına girmiş bulunmaktayım. Sevgi ve saygılar" paylaşımı yapıldı.

"ATATÜRK" PAYLAŞIMI ÇOK KONUŞULDU

Söz konusu hesapta "Atatürk'le doğduk, Atatürk'le büyüdük, Atatürk'le yaşıyoruz, Atatürk'le yaşayacağız" ifadeleri yer aldı.

"BENİM TWİTTER HESABIM YOKTUR"

Adına açılan hesabın kendine ait olmadığını söyleyen Türkan Şoray Instagram hesabından yaptığı açıklamada Twitter hesabı kullanmadığını açıkça belirtti.