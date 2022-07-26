Türkan Şoray'ın Twitter hesabı açtığı iddiası
Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray'ın Twitter hesabı açtığı iddiası gündem oldu. Söz konusu hesaptan birkaç paylaşım yapıldı. Ancak usta oyuncu, hesabın kendisine ait olmadığını ve Twitter kullanmadığını açıkladı.
Sosyal medya platformlarında, ünlüler ve tanınmış kişiler adına açılan hesaplara her geçen gün yenisi ekleniyor. Bu kez de Türk Sineması'nın Sultan'ı Türkan Şoray'ın Twitter hesabı açtığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.
"TWİTTER'A GİRMİŞ BULUNUYORUM" PAYLAŞIMI YAPILDI
Son günlerde Instagram'da oldukça aktif olan usta oyuncu adına açılan hesaptan "Biraz çekinerek de olsa Twitter mecrasına girmiş bulunmaktayım. Sevgi ve saygılar" paylaşımı yapıldı.
"ATATÜRK" PAYLAŞIMI ÇOK KONUŞULDU
Söz konusu hesapta "Atatürk'le doğduk, Atatürk'le büyüdük, Atatürk'le yaşıyoruz, Atatürk'le yaşayacağız" ifadeleri yer aldı.
"BENİM TWİTTER HESABIM YOKTUR"
Adına açılan hesabın kendine ait olmadığını söyleyen Türkan Şoray Instagram hesabından yaptığı açıklamada Twitter hesabı kullanmadığını açıkça belirtti.
""Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray'ın Twitter hesabı açtığı iddiası gündem oldu. Söz konusu hesaptan birkaç paylaşım yapıldı. Ancak usta oyuncu, hesabın kendisine ait olmadığını ve Twitter kullanmadığını açıkladı.""