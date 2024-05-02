Tamer, yanlışlıkla Tuncay Leto'yu vurarak öldürdü

Nihat tarafından Fikret'i öldürmesi için gaza gelen Tamer, yanlışlıkla Tuncay Leto'yu vurarak öldürür. Leto'lar küçük oğullarının yasını tutarken bunu kimin yaptığını bulmaya çalışırlar.

Artık çocuğunun olmayacağını öğrenen Zeynep, Halil İbrahim'e ilişkinin bittiğini söyler. Halil İbrahim acı çekse de savaşına devam etmek zorundadır.

Daha fazla intikam almak için durmayan Nihat, yine Tamer'i kullanarak Levent'i öldürücektir. Tamer deşifre olacak mı? Halil İbrahim Nihat'tan intikamını nasıl alacak?