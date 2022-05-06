Suzan Kardeş... İLK DEFA POP ŞARKISI SÖYLEDİ!

Suzan Kardeş, yeni şarkısı ile ilgili duygularını şu şekilde ifade ediyor;

''Yıllardır etnik şarkı söylüyorum. Hayalim sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan ve hiçbir yerde söylenmemiş bir şarkı okumaktı.

Radyolarda ve diskolarda çalacak aynı zamanda gençlere hitap edecek bir şarkı olmasını hep isterdim.

Şarkıyı Sezen Aksu hediye etti ve doğum günümden bir önce tamamladık.

Bana Sezen'in hediyelerinden biri oldu. Albümlerimin tümü ya yılbaşı ya da Hıdırellez Bayramı'nda çıkardı.

Bi Git de Hıdırellez Bayramı'nın kutlamalarında çıkıyor. Teşekkürler Sezeeeen!.''

Bi' Git Sen'in düzenlemelerini Okay Barış, mix'ini Murat Bulut ve mastering'ini ise Çağlar Türkmen yaptı.

Suzan Kardeş'in yeni şarkısı Bi' Git, 6 Mayıs tarihinden itibaren Razaki Müzik etiketi ile tüm dijital müzik platformlarında yayında!

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