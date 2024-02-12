Survivor'da Dokunulmazlık Oyununu Kaybeden Takım Eleme Adayını Belirledi
Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, eleme adayını belirlemek üzere konseye gitti. Kırmızı takım yapılan oylama sonucunda haftanın 2.eleme adayını belirledi. Acun Ilıcalı, performansa göre eşleşmeleri açıklayacak. Kadın yarışmacılar eleme düellosunda karşı karşıya gelecek. Survivor'da gecenin eleme adayı Pınar olarak belirlendi. Haftanın ilk eleme adayları Aysu ve Pınar oldu.
Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, eleme adayını belirlemek üzere konseye gitti.
DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAYBETTİ?
Eleme konseyinde eleme adayını belirlemek zorunda kalan Kırmızı takım, aralarında oylama yaptı. Yapılan oylama sonucunda haftanın 2.eleme adayı belirlendi.
Eleme adaylarının belli olmasının ardından, Acun Ilıcalı, performansa göre eşleşmeleri açıklayacak. Kadın yarışmacılar eleme düellosunda karşı karşıya gelecek.
SURVİVOR ALL STAR'DA POTAYA KALAN İSİMLER
Yapılan oylama sonucu Aleyna 1, Gizem 5, Pınar 7 oy aldı. Böylece Survivor'da gecenin eleme adayı Pınar olarak belirlendi. Böylece haftanın ilk eleme adayları Aysu ve Pınar oldu.