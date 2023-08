Songül Karlı'nın Sunuculuğunu Yaptığı 'Bu Tabak Kimin?' Yarışması Başlıyor

Ekranların sevilen ismi Songül Karlı'nın sunuculuğunu üstlendiği 'Bu Tabak Kimin?' hafta içi her gün FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yarışmada takımlar, en beğenilen tabağı yapmak ve para ödülünü kazanmak için rekabet edecek. Yarışmanın sonunda ayın en çok kazanan yarışmacısına büyük ödül verilecek.

Ekranların sevilen ismi Songül Karlı'nın sunuculuğunu üstlendiği "Bu Tabak Kimin?" hafta içi her gün FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 4 Eylül'de ilk bölümüyle ekranlarda olacak yarışmada her biri 5'er kişiden oluşan iki takımın her bir yarışmacısı, en beğenilen tabağı yapmak ve rakiplerinin ya da takım arkadaşlarının ellerinden para ödülünü toplamak için kıyasıya rekabet edecek.

BU TABAK KİMİN'DE YARIŞMACILAR ÖDÜLÜ, KİME AİT OLDUĞUNU BİLMEDİKLERİ TABAKLARA BÖLÜŞTÜRECEKLER

Programda, 5'er kişiden oluşan iki takımdan her gün 2'şer kişi yemek yapıp sunacak. Diğer yarışmacılar ise yapılan yemeğin kime ait olduğunu bilmeden ellerinde bulunan 1500'er lirayı en beğendikleri tabağa istedikleri gibi dağıtacaklar. Böylece rakip ya da kendi takımından yarışmacılar, beğendikleri tabağın sahibine ödül kazandıracaklar.

HER AYIN SONUNDA KAYBEDEN TAKIMIN ELİNDEN ALINAN BÜYÜK ÖDÜL AYIN EN ÇOK KAZANAN YARIŞMACISINA VERİLECEK

Her haftanın sonunda kazanan takımın hafta boyunca topladığı ödülüne kavuştuğu yarışmada kaybeden takımın kaybettiği paralar ellerinden alınarak ayın en çok kazanan yarışmacısına verilmek üzere bir kutuda toplanacak. Ay sonunda kutudaki ödül rekabetin zirve yaptığı final yarışında birinci olacak tek bir kişiye gidecek.