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Sinan Akçıl... 'EKŞİ SÖZLÜK'TEN ŞİKAYETÇİ OLDU!

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Sinan Akçıl... 'EKŞİ SÖZLÜK'TEN ŞİKAYETÇİ OLDU!

Şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl, Ekşi Sözlük'te kendisi hakkında yazılan hakaret içeriklerine ilişkin çok sayıda kullanıcıyı savcılığa şikayet etti. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Müzisyen Sinan Akçıl, Ekşi Sözlük yazarlarından şikayetçi oldu.

Akçıl, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına birden fazla kez hazırladığı dilekçe ile suç duyurusunda bulundu.

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Akçıl, Ekşi Sözlük'te kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşım yapan kullanıcıların yazdığı paylaşımlarda hakaretlere maruz kaldığını ifade ederek psikolojisinin bozulduğunu aktardı.

Şikayet dilekçesinde kendisi hakkında yapılan yorumlarda, kullanıcıların acımasız hakaretleri nedeniyle manevi anlamda zarara uğradığını iddia eden Akçıl'ın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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