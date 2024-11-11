Simge'den Icardi'ye aşk dedikodularını haklı çıkartacak gönderme

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nin son durağı olan Antalya'da festival konserleri, Simge Sağın'ın konseriyle sona erdi. Icardi'nin Wanda Nara ile birlikteliğinin bitmesiyle adı Arjantinli yıldız ile aşk dedikodularına karışan Sağın, bu konserde Icardi ile özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısını söylerken golcü futbolcuya gönderme yaptı.

ICARDI SEVİNCİ YAPTI

Sevilen şarkıcı, "Aşkın Olayım", "Önümüz Yaz", "Yankı" gibi, bu yaza damgasını vuran şarkılarını peş peşe söyledi. Simge Sağın, Galatarasay taraftarı tarafından adeta marş gibi sevilen Aşkın Olayım şarkısını seslendirirken sarı kırmızılı ekibin Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin meşhur gol sevinci hareketini yaptı.

PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Zaman zaman adının aşk iddialarına karıştığı yıldız futbolcu Icardi'nin gol sevincini yaptığı konserden kareleri sosyal medyadan paylaşan ünlü şarkıcıya birçok kullanıcı tarafından "Icardi" yorumları yapıldı.

ICARDI SİMGE'Yİ TAKİBE ALMIŞTI

Wanda Nara ile birlikteliği sona eren Galatasaraylı Mauro Icardi'den Simge Sağın hamle gelmişti. Nara'nın kendisinden 13 yaş küçük rapçi L-Gante ile aşk yaşamaya başlamasının ardından Icardi'nin Tottenham maçı öncesi antrenmanda çekilen fotoğrafında parmağında yüzük olmadığı görülmüştü. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Icardi'den sürpriz bir Simge Sağın hamlesi gelmişti. Icardi, sosyal medya hesabından şarkıcı Simge Sağın'ı takibe alıp bir gönderisini beğenmiş sonrasında ise Simge Sağın, Mauro Icardi'nin takibine, takiple karşılık vermişti.

SİMGE ICARDI İÇİN NE DEMİŞTİ?

Simge Sağın verdiği bir röportajda Icardi hakkında, "Yakışıklı şarkısı söylenecekse Icardi'ye söylenmeli. Gördüğüm en yakışıklı futbolculardan biri. Ona ne söylense yakışır. Hem başarılı hem düzgün biri. Yakışıklı ona olur" ifadelerini kullanmıştı.

WANDA NARA'NIN AÇIKLAMASI

Yeni sevgilisi L-Gante ile canlı yayında dudak dudağa öpüşen Wanda Nara, gelen tepkilerin ardından yaptığı ayrılık açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı;

"Cinsiyetçi kültür, kendim ve kızlarım için istediklerimin çok uzağında. Ayrıyım ve istediğim kişiyle birlikte olmakta özgürüm ve her şeyden önce bu bana iyi geliyor. Hayranların idolleriyle gerçekten gurur duyup duymamaları için tüm tarafları ve durumları bilmeleri gerekiyor. Maddi olarak çocuklarıma tek başıma bakıyorum. Kızlarımın ne yazık ki rehin olan evcil hayvanlarını kurtarmak için de tehditlerle de uğraşıyorum. Umarım onlar da benimle aynı ideallere sahiptirler. Daha mutlu olmadığımda ayrılırım. Kimsenin dış görünüşü beni ilgilendirmiyor. Aile fotoğrafı yüzünden mutsuz bir ilişkide kalmam. Mutlu olduğum sürece, bu durum sona erdiğinde yoluma devam etmek en samimi şey gibi görünüyor. Çocuklarım için endişelenmeyin. Eğer benim olduğum bir şey varsa o da iyi bir anne olmamdır. Sırf birliği sürdürmek için sadakatsizlik durumlarını sürdürmek veya gizlemek en azından benim için daha sağlıklı değil. Her zaman mutluluğumu aramaya gideceğim."