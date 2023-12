Ricky Gervais, Hayvan Refahı İçin 1.9 Milyon Pound Bağışladı

Ünlü İngiliz komedyen ve oyuncu Ricky Gervais (62), hayvan refahı için çalışan 11 hayvan koruma derneğine 1.9 milyon pound bağışta bulundu. Bağışla ilgili esprili bir dille açıklama yapan Gervais, hayvanların bu parayla 'akıllı yatırım' yapmasını ummuduğunu belirtti.

After Life ve Office gibi dizilerle ünlü olan komedyen ve oyuncu Ricky Gervais, son stand-up gösterisi Armageddon'dan elde ettiği 1.9 milyon pound geliri 8 Aralık'ta hayvan refahı için dünya çapında çalışan 11 hayvan koruma derneğine bağışladı. Bağışla ilgili esprili bir dille açıklama yapan Ricky Gervais "Umarım köpekler, kediler, gergedanlar ve maymunlar bu parayla akıllıca yatırım yaparlar çünkü kariyerim kötüye gittiğinde bu paraya ihtiyacım olacak" dedi.

Bağış alan dernekler arasında All Dogs Matter, Animal SOS Sri Lanka, Catastrophes Cat Rescue, Chaldon Animal Sanctuary, Dogs On The Streets, Helping Rhinos, Millions of Friends, Mira Dogs, Paws2Rescue, PDSA ve Wild Futures sivil toplum kuruluşları yer aldı. Bu derneklerin kedi, köpek gibi evcil hayvanların yanı sıra gergedan ve maymun gibi diğer hayvanların refahı için de çalıştıkları kaydedildi.

BÜYÜK BAĞIŞ İÇİN GERVAİS'E TEŞEKKÜR MESAJLARI

Dogs On The Streets (DOTS) adlı sokak köpeklerinin refahı için çalışan STK, Gervais'e teşekkür ederek, "Dogs On The Streets olarak biz Ricky Gervais'e bağış yapmak üzere hayır kurumlarından biri olarak DOTS'u seçtiği için içten teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. DOTS son zamanlarda çok zorlu bir dönem geçirdi ve onun dünya çapındaki hayır kurumlarıyla 1.9 milyon pound paylaşması nezaketinin bizim ve diğer muhteşem hayır kurumları için de çok büyük bir fark yaratacağına eminim" ifadelerini kullandı.

Wild Future derneği ise, "Ricky Gervais tarafından hayvan refahı amaçlarına yapılan 1.9 milyon pound tutarındaki inanılmaz bağıştan pay almak üzere seçildiğimiz için inanılmaz derecede şanslıyız" dedi.