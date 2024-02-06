Oyuncu Safa Tabur: Oynadığım rolle en sevilen kötü adam oldum

Oyuncu Safa Tabur Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Tabur, hakkında merak edilen soruları Haberler.com YouTube kanalında cevapladı.

"OYNADIĞIM ROLLE EN SEVİLEN KÖTÜ ADAM OLDUM"

Sevda Kuşun Kanadında dizisi benim için dönüm noktası diyebiliriz. Çünkü benim hayatımdaki kendimi ifade etme alanı yaratan ilk proje. Çünkü oyuncuların kendini ifade edecek alana ihtiyaçları var.Esaret dizisinde ilk olarak insanlarla bu kadar etkileşimde olacağım bir ortama gireceğimi düşünmüyordum ama işin içine girdiğimizde her gün mesajlar, kolaj videolar oldu. Şu an dışarıda 'En sevilen kötü adam' diye lakabım var. Normalde kötü adamlar sevilmez ya, Esaret dizisinde öyle bir döngü varmış kötü adamların hiçbiri sevilmiyormuş ve diziden çıkmaları isteniyormuş. Esaret dizisinin benim için özel bir yeri oldu.