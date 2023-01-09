Oğluyla maça giden Cem Yılmaz'dan dikkat çeken derbi yorumu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini oğlu Kemal ile statta izleyen başarılı komedyen Cem Yılmaz, geceden mağlup ayrılınca yaptığı paylaşımla dikkat çekti. 3-0 kazanan Galatasaray'ı tebrik eden Yılmaz kendisine yapılan yorumlara cevap vererek "'Abi sen de de ne ayak varmış' la gecemiz şenlendi, teşekkürler Fenerbahçe. 10 yılda bir maça giderim ha çok değil" dedi.

Fenerbahçe'nin yer aldığı birçok etkinlikte boy gösteren başarılı komedyen Cem Yılmaz, Galatasaray-Fenerbahçe maçını da oğlu Kemal ve oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte statta izledi. Oğluyla maça giderek peş peşe paylaşımlar yapan Yılmaz, mağlubiyet sonrası yaptığı paylaşımla da dikkat çekti.

"10 YILDA BİR MAÇA GİDERİM"

3-0 biten maçın ardından Cem Yılmaz'ın oğluyla birlikte yaptığı paylaşımın altına gelen "Ayağın uğurlu gelmedi abi" gibi yorumlara sessiz kalamadı. Twitter hesabından esprili bir paylaşım yapan Yılmaz, "Tebrikler Galatasaray "abi sen de de ne ayak varmış" la gecemiz şenlendi, teşekkürler Fenerbahçe. 10 yılda bir maça giderim ha çok değil" ifadelerini kullandı.