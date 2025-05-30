Nusret'in yeni işi! Tanıtımını Ali Koç yaptı

Nusret'in yeni işi! Tanıtımını Ali Koç yaptı
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Nusret'in yeni işi! Tanıtımını Ali Koç yaptı
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Nusret Gökçe'nin İspanya'nın gözde adası Ibiza'da hayata geçireceği lüks konut projesi için kamera karşısına geçti. Koç, yeni projesi için Nusret'e destek vererek, "Mevcut işinde yakaladığı dünya çapındaki başarıyı bu yeni yatırımlarında da yaşar. Her zaman olduğu gibi bizleri gururlandırır" dedi.

Et restoranı zinciriyle dünya çapında ün kazanan ve "Salt Bae" hareketiyle sosyal medyada fenomen olan Nusret Gökçe, şimdi de gayrimenkul sektörüne adım atıyor. Gökçe'nin İspanya'ya bağlı Ibiza Adası'nda hayata geçireceği lüks konut projesinin tanıtımını Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç yaptı.

ALİ KOÇ'TAN DESTEK MESAJI

Ali Koç, Nusret Gökçe'nin inşaat projesine destek vermek amacıyla bir video mesaj yayınladı. Yakın dostu Gökçe'nin başarısına inandığını belirten Koç, "Yakın dostum, kardeşim Nusret yeni bir projeye yelken açmış. Onu da buradan bugün bize tanıtıyor. Herkesin hayatında en az bir kere gitmesi gereken Ibiza Adası'nda gayrimenkul sektörüne girmiş. Ve çok güzel bir lokasyonda yatırım yapıyor, marinanın hemen önünde. İnşallah şu anki mevcut işinde yakaladığı dünya çapındaki başarıyı bu yeni yatırımlarında da yaşar. Her zaman olduğu gibi bizleri gururlandırır. Hayırlı, uğurlu olsun. Bereketli bir yatırım olur inşallah." dileğinde bulundu.

Nusret'in yeni işi! Reklamını Ali Koç yaptı

KUPAYI BİRLİKTE KALDIRDILAR

Kendine has 'tuz serpme' hareketiyle sosyal medya fenomeni olan işletmeci Nusret Gökçe, yine sahaya inmişti. 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı yenen Arjantin'in kupasını kaldıran ve Lionel Messi ile fotoğraf çektiren Nusret bu kez de Abu Dabi'de THY EuroLeauge şampiyonu olan Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kupasını Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la birlikte kaldırmıştı.

Nusret'in yeni işi! Reklamını Ali Koç yaptı

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYarasamemed:

Nusret acun Ali koç bu üçü varya bu üçü...

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