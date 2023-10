Netflix'ten gerilim filmi severlerin hoşuna baş yapıt geliyor. İzleyenlerin tüylerini diken diken edecek olan Leave the World Behind, 2020'nin en çok satan Rumaan Alam'ın aynı isimli kitabından uyarlandı. Ayrıca filmin kadrosu adeta bir yıldızlar geçidi gibi. Filmin başrollerini ve yönetmenliğini tüm dünyanın yakından tanıdığı isimler üstleniyor. Yayımlanan ilk fragmanıyla birlikte izleyicinin tüm odağını üzerinde toplamayı başardı. İşte detaylar…

Netflix'in yeni gerilim filmi Leave The World Behind'dan ilk fragman geldi!

Leave The World Behind, güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip. Başrollerinde Julia Roberts, Ethan Hawke ve yer alıyor. Ayrıca filmde Mahershala Ali, Kevin Bacon Myha'la Herrold ve Charlie Evans eşlik ediyor.Filmin yönetmenliğini herkesin yakından bildiği bir isim yapıyor. Mr Robot ile ünlenen Sam Esmail filmin hem yönetmenliğini hem de senaristliğini üstleniyor.

Filmin yapımcıları arasında tüm dünyanın tanıdığı eski ABD Başkanı ve eşi de var. Filmin yapımcıları arasında Barack ve Michelle Obama, Tonia Davis, Daniel M. Stillman ve Nick Krishnamurthy yer alıyor. Hatta Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Leave The World Behind için senarist ve yönetmen Sam Esmail'e senaryo konusunda fikirler verdiği ortaya çıktı. Çünkü ABD başkanı Barack Obama hayranı olduğu Rumaan Alam'ın aynı adlı romanından uyarlanan filmin mükemmel olmasını istiyor.

Film genç bir çiftin, iki çocuklarıyla birlikte şehirden uzakta yaşamaya karar vermesiyle başlıyor. Sakin bir tatil geçirmek için Long Island'ın ücra bir köşesinde bir ev kiralıyor. Eve ilk gittiklerinde her şey yolunda gidiyor. Ancak akşam olduğunda evin gerçek sahipleri olduğunu iddia eden kişiler ansızın kapıda beliyor.

New York'ta yaşanan elektrik kesintisi tüm şehri etkilediğini anlatıyor. Bu yüzden eve dönmek zorunda kaldığını belirtiyor. Lakin tehlikede olan yer sadece New York değildir. Karakterler, her yeri etkisi altına alan ve her geçen dakika daha da korkutucu hale gelen bir siber saldırıyla mücadele etmesi gerekiyor.

Leave the World Behind,22 Kasım'da sinemalarda gösterime girecek. Ardından 8 Aralık'ta Netflix'te yayınlanacak. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz. Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.