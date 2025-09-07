Haberler

Muhteşem Yüzyıl'ın Sümbül Ağa'sını görenler şaşkın! Gençlere taş çıkarttı

Muhteşem Yüzyıl'ın Sümbül Ağa'sını görenler şaşkın! Gençlere taş çıkarttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Muhteşem Yüzyıl" dizisindeki "Sümbül Ağa" rolüyle geniş kitlelerce tanınan ünlü oyuncu Selim Bayraktar, 50 yaşına girmesine rağmen fit görünümüyle sosyal medyada gündem oldu. Sporla geçen yılların karşılığını vücuduyla gösteren Bayraktar, adeta gençlere taş çıkartacak bir görünüm sergiledi.

Televizyon ekranlarının unutulmaz yapımı "Muhteşem Yüzyıl" dizisindeki "Sümbül Ağa" rolüyle geniş kitlelerce tanınan Selim Bayraktar, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi.

GENÇLERE TAŞ ÇIKARTIR

50 yaşına giren ünlü oyuncu, sporla geçen yılların karşılığını vücuduyla gösterdi. Haziran ayında yarım asrı deviren Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda gözle görülür kas yapısı ve atletik duruşuyla dikkat çekti. Bayraktar, adeta gençlere taş çıkartacak bir görünüm sergiledi.

Muhteşem Yüzyıl'ın Sümbül Ağa'sı gençlere taş çıkarttı

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Günlük yaşamında sporu ihmal etmediği bilinen Bayraktar'ın bu kareleri kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Yüzlerce yorum ve beğeni alan paylaşımlar, takipçileri tarafından "disiplinin ve istikrarın sembolü" olarak değerlendirildi.

Muhteşem Yüzyıl'ın Sümbül Ağa'sı gençlere taş çıkarttı

YAŞAM TARZIYLA DA ÖRNEK OLUYOR

Bayraktar, yalnızca oyunculuk performansıyla değil, aynı zamanda yaşam tarzıyla da örnek olmaya devam ediyor. Özellikle sağlıklı yaşam ve düzenli spor konusunda verdiği mesajlarla da takipçilerini motive etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Emniyet Müdürü İlker Arslan, Antalya'da teslim oldu

Yakalama emri çıkarılan Emniyet Müdürü'yle ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıÜnsal Erol:

en son fatih Sultan Mehmet dizisin de oynadı neden oradan yürümüyorsunuz acaba ve seyretmeye doyamadığım bir sanatçı adam rolünü yaşıyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGermania 911:

kardesim ameliyatla sixpack yaptirmis hepsi o

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın Eyüpspor maçı tarihi değişti

Galatasaray'ın maçının tarihi değişti
Cansız bedenini ablası bulmuştu! Estetisyenin ölüm nedeni belli oldu

Estetisyenin ölümünde sır perdesi aralandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.