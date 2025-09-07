Muhteşem Yüzyıl'ın Sümbül Ağa'sını görenler şaşkın! Gençlere taş çıkarttı

Televizyon ekranlarının unutulmaz yapımı "Muhteşem Yüzyıl" dizisindeki "Sümbül Ağa" rolüyle geniş kitlelerce tanınan Selim Bayraktar, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi.

GENÇLERE TAŞ ÇIKARTIR

50 yaşına giren ünlü oyuncu, sporla geçen yılların karşılığını vücuduyla gösterdi. Haziran ayında yarım asrı deviren Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda gözle görülür kas yapısı ve atletik duruşuyla dikkat çekti. Bayraktar, adeta gençlere taş çıkartacak bir görünüm sergiledi.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Günlük yaşamında sporu ihmal etmediği bilinen Bayraktar'ın bu kareleri kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Yüzlerce yorum ve beğeni alan paylaşımlar, takipçileri tarafından "disiplinin ve istikrarın sembolü" olarak değerlendirildi.

YAŞAM TARZIYLA DA ÖRNEK OLUYOR

Bayraktar, yalnızca oyunculuk performansıyla değil, aynı zamanda yaşam tarzıyla da örnek olmaya devam ediyor. Özellikle sağlıklı yaşam ve düzenli spor konusunda verdiği mesajlarla da takipçilerini motive etmeyi sürdürüyor.