Masterchef'te Dokunulmazlık Oyunu Sonuçlandı

Masterchef'in son bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve kazanan takım belli oldu. Yarışmacılar daha sonra kayısı ürününden yaratıcı tabaklar yapmak için mücadele etti. Ancak Azize'nin tabağında beklenmedik bir sürpriz çıktı. Dokunulmazlığı kazanan isim ise Dilara oldu ve ilk eleme adayı olarak Tolga'nın ismini verdi.

Masterchef'in ekrana gelen son bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Tahsin ve Sergen'in takım kaptanları olduğu Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu.

Yarışmacılar, dokunulmazlık oyununu kazanmak için Osmanlı mutfağından 7 yemeği yaptı. Kazanan takım ise kırmızı oldu. Mavi takım daha sonra bireysel dokunulmazlık için mücadele etti.

KAYISI VERİLDİ

Yarışmacılar, kayısı ürününden yaratıcı tabaklar yapmak için mücadele etti. Yarışmacılara yaratıcı tabak yapmaları için 45 dakika verildi. Yarışmacılar yemeklerini yaptıktan sonra şeflere sundu.

Tek tek yemeklerini sunan yarışmacılarda sıra Azize'ye geldi. Azize'nin tabağında ise şefler beklenmedik bir sürprizle karşılaştı.

TABAĞINDA PUL ÇIKTI

Danilo Şef, Azize'nin tabağında pul buldu. Şeflerin ve Azize'nin şoke olduğu tabak sonrası Mehmef Şef, "Ben yemem" diyerek tepki gösterdi.

DOKUNULMAZLIĞI KAZANDI

Mavi takımda dokunulmazlığı kazanan isim Dilara oldu. Dilara ilk eleme adayı olarak Tolga'nın ismini verdi. Bir diğer eleme adayı ise Gamze oldu.

Gamze, "Yaptığım yemek seçilmedi, normal. Potada kendimi kurtarmaya çalışacağım" dedi.