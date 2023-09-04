Masterchef'te Çağatay Yarışmadan Çekildi

Masterchef'te dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme adayları belli oldu. Ancak Çağatay rahatsızlığı sebebiyle yarışmadan çekildi.

Masterchef'te dokunulmazlık oyunlarının oynanmasının ardından eleme adayları belli olmuştu. Gamze, Tahsin, Eda, Kıvanç, Batuhan, Tolga ve Sefa eleme adayı olmuştu. Stüdyoya gelen eleme adaylarının yanında aynı zamanda geçtiğimiz hafta yarışamayan Çağatay da yer aldı.

ÇAĞATAY YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

Azerbaycan'da yarıştıktan sonra rahatsızlığının arttığını dile getiren Çağatay, "İyi olmaya çalışıyorum, tedavim devam ediyor şu an. Ayakta durmakta zorlanıyorum.

Sırtımdaki omur iliklerim birinde kas zedelenmesi oluşmuş. Çok fazla konuşurken nefesim yetmiyor. Sağ böbreğim de taş üretmiş sanıyorum. Aynı zamanda onun ağrısını çekiyorum.

Çok özür diliyorum sizden de. Bu sebepten dolayı çok teşekkür ediyorum ama hareket edemiyorum. Daha fazla kendimi riske atabilecek hamleden kaçınmak istiyorum açıkçası" dedi.

Çağatay, çekilme kararını açıklamasının ardından şeflerle vedalaştı, arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

BU HAFTA ELEME DEĞİŞTİ!

Şefler, Çağatay'ın kararının ardından yarışmacılardan bir süre izin istedi. Somer Şef, "Bizim de başımıza ilk kez gelen bir konu. Bir toplantı yaptık, herkes görüşlerini sundu. Bugün normal eleme oyunumuzu oynuyoruz.

İkinci turdan en az başarılı olan adayımız çıkıyor. Normalde o arkadaş bize gece veda ediyor. Bu gecenin en az başarılı olan adayı önümüzdeki haftanın sonunda aynı turu oynadıktan sonra en az başarılı olan adayıyla bir final düellosu yapacak ve o iki adaydan bir tanesi elenecek." dedi.

Masterchef kim gitti?

Bu açıklamanın ardından bu haftanın eleme adayları Tolga, Kıvanç, Tahsin, Eda, Batuhan, Sefa ve Gamze ilk etapta yarıştı.

İlk etabın sonucunda Tolga, Kıvanç ve Tahsin ilk turu geçerek yarışmaya devam etme hakkını kazandılar. Sefa, Gamze, Batuhan ve Eda ikinci tura kalan isimler oldu.

MasterChef'te son dörde kalan isimlerden en iyi tabağı yapan Sefa oldu. Gecenin ikinci tabağı Gamze'nin seçildi. Son ikiye Eda ve Batuhan kaldı.

MasterChef Türkiye'de bu akşam eleme yaşanmadı. Çağatay'ın durumu sebebiyle Eda gecenin en kötü tabağını yapan yarışmacı olarak seçildi.

Haftaya yarışmada elenme adayları arasında en sona kalan isim ile Eda yarışacak ve birisi elenecek.