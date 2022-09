Lüks giyim sektöründe sokak modasına yön veren Make Friend Not Money 2022 Sonbahar Kış koleksiyonunu tanıttı. Essentials koleksiyonunda göze çarpan unisex ve rahat tasarımların yanında Make Friend Not Money yeni sezonda Kidswear koleksiyonu ile çocuk giyimine de yer verdi.

Türk lüks sokak giyimi markası ; make friend not money moda ve lüks giyim sektöründe trendlere yön veren İstanbul merkezli make friend not money kısa bir aradan sonra yeni sezonunu duyurdu. Son olarak Sonbahar Kış 2022 Essentials koleksiyonunun unisex ve rahat tasarımlarına Make Friend Not Money Kidswear koleksiyonu ile çocuk giyim eklendi ve 2023 yılı başında, sokak kültürünü spor giyime yansıttığı Activewear spor giyim koleksiyonunu tanıttı.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNE ÖZEL KOLEKSİYON

Make Friend Not Money, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak görsel sanatçı ve tasarımcı Serpil Çetin ile iş birliğine imza atmaya hazırlanıyor. Tasarımlarının enerjik ve sıradışı doğası ve markanın sokak kültürü anlayışı özel koleksiyonda yer alan her bir parçaya yansıyor. Make Friend Not Money'in sloganı "Hayat küçük şeylerden oluşur. Eğer sen seversen büyük olurlar". markanın ruhunu yansıtan bir slogan.

HEM SPOR HEM ŞIK GÖRÜNÜM

Doğu kültürü ve bu coğrafya markanın ilham kaynağı. Minimal tasarımları ile dikkat çeken erkek sweatshirt & hoodie koleksiyonunda ise kırmızı, mavi, gri, kahverengi, bordo ve siyah gibi renkler tercih ediliyor. Oversize kesimleri ile spor şık görünümlerin yıldızı olan make friend not money sweatshirtler, kapüşonlu alternatifleri ile ön plana çıkıyor.