Liverpool'un genç yeteneği tatil için Bodrum'u seçti! Ödediği hesap çok konuşuldu

Avrupa futbolunun yükselen yıldızlarından Jeremie Frimpong, yaz tatilini geçirmek için rotasını Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum'a çevirdi. Lüks tatil beldesinde görüntülenen 24 yaşındaki futbolcu, bu kez yeteneğiyle değil, eğlencesiyle gündeme geldi.

Liverpool'un yeni transferi olarak dikkat çeken genç oyuncu, önceki gece Yalıkavak'ta yer alan ünlü bir Yunan restoranında dostlarıyla keyifli saatler geçirdi. Mekana girişinden itibaren pozitif enerjisiyle dikkat çeken Frimpong, geleneksel Yunan eğlencesine uyum sağlayarak tabak kırma ritüeline katıldı. Restoran çalışanlarının yönlendirmesiyle kırılan tabaklar eşliğinde doyasıya eğlenen futbolcu, renkli anlarıyla geceye damgasını vurdu.

Gecenin sonunda futbolcunun ödediği hesap ise kulislerde epey konuşuldu. İddiaya göre, Frimpong'un o akşam için yaptığı ödeme 600 bin TL'ye yaklaşan bir rakamdı. Lüks menüler, sınırsız ikramlar ve özel servisle geçen gecede, futbolcunun cömertliği de gözlerden kaçmadı. Yalnızca futbol sahalarındaki performansıyla değil, enerjisi ve tarzıyla da dikkat çeken Frimpong'un Bodrum tatili, magazin dünyasında da yankı uyandırdı.