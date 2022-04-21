Kraliçe 2. Elizabeth... 96 YAŞ POZU!

Onun 1943 yılından bu yana hiç kaçırmadığı etkinlikleri düzenleyen Royal Windsor Horse Show da Kraliçe'nin çok sevdiği midillileriyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı.

Geçen ay Windsor Kalesi'nde çekildiği belirtilen fotoğrafta Kraliçe, bir manolya ağacının önünde iki tane beyaz midilliyle birlikte görülüyor.

Son dönemde sağlığı bozulduğu için bazı etkinliklere katılamayan bazılarını da iptal eden 2. Elizabeth mümkün olan her zamanda at binmeyi ihmal etmiyor.

BÜYÜK KUTLAMA HAZİRAN AYINDA

Kraliçe 2. Elizabeth için bu yılın ayrı bir önemi var.

O da tahta çıkışının 70'inci yılını kutluyor olması.

Platin Jübile etkinlikleri kapsamında hem Kraliçe'nin doğum günü hem de tahttaki 70'inci yılı özel etkinliklerle kutlanacak.

Bu arada her ne kadar doğum günü 21 Nisan olsa da Kraliçe'nin yeni yaşıyla ilgili yoğun kutlamayı 2 Haziran'da Trooping The Colour adlı etkinlikle kutladığını da ekleyelim.

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