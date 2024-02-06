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İNCİ TANELERİ 3. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı?

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İnci Taneleri adlı dizinin merakla beklenen 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde neler olacağına dair ipuçları veren fragman, izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. İşte detaylar!

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri merakla bekleniyor. İzleyiciler yeni bölüm fragmanını nereden izleyeceğini araştırıyor. İnci Taneleri adlı dizinin merakla beklenen 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde neler olacağına dair ipuçları veren fragman, izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. İNCİ TANELERİ 3. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

2. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Azem, ders verdiği eve karşı adı ile ilgili söylediği yalan yüzünden Dilber'in diline düşüyor. Yaşamak için, Azem yerine başka biri olmak onunda hoşuna gitmese de bu yalanı sürdürmek zorundadır. Azem ile Dilber tarafında da kaos bitmek bilmez. Çıkan kavgada Azem'in en yakın arkadaşı Kasım yaralanıyor. Bu sırada Azem, karakolda kendisini umutlandıran bir durum ile karşı karşıya kalıyor.

İNCİ TANELERİ 3. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı?

3. BÖLÜM FRAGMANI NEREDEN İZLENİR?

İnci Taneleri dizisinin 3. Bölüm fragmanı yayınlandı.

Fragmanı izlemek için linke tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Magazin

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