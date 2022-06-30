İbrahim Maalouf'un Kulisinde Bir Türk

Oyuncu Zilan Duru da arkadaşı Maalouf'u konserinde yalnız bırakmadı.

"KIYMETLİ BİR SANATÇI"

Son albümü 'Capacity to Love' turnesi kapsamında ülkemize gelen müzisyeni kulisinde ziyaret eden ve çekilen fotoğrafı Instagram hesabında paylaşan Duru, "Maalouf, bu akşam Türkiye'deki dinleyicilerine eşsiz bir gece yaşattı. Benzer kökenlerimizin kültürel zenginliğini enstrümanıyla aktaran kıymetli bir sanatçı.

Bu sebeple onun müziğine bayılıyorum ve onu ülkemizde görmekten dolayı çok mutluyum." dedi.

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