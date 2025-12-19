Hayranlarını korkuttu! Aleyna Kalaycıoğlu talihsiz bir kaza atlattı

"Survivor" ile tanınan Aleyna Kalaycıoğlu, kariyerine şarkıcılık yaparak devam ediyor. Genç şarkıcı, yeni çıkardığı 'Gidesim Var' adlı parçasıyla son günlerde dikkat çekiyor.

Kalaycıoğlu, talihsiz bir kaza atlattı. At binmeyi yeni öğrenen şarkıcı, 3 günlük eğitimden sonra arazide ata binerken düştü.

Genç isim, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Takipçilerini korkutan kazanın ardından Kalaycıoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Aleyna Kalaycıoğlu, "Atı frenleyeceğime daha hızlı komutu verdim. 3 gün eğitim aldım ata binmek için ve o süreçte bir sorun yaşamadım. Beyaz ata bindim ama at bir anda çok hızlandı. Ben bu kadar hızlı gitmeyi öğrenmemiştim," ifadelerini kullandı.