Hayranlarını korkuttu! Aleyna Kalaycıoğlu talihsiz bir kaza atlattı
At binmeyi yeni öğrenen Aleyna Kalaycıoğlu, 3 günlük eğitimden sonra arazide ata bindi. Ancak talihsiz bir şekilde attan düşen Kalaycıoğlu, o anları Instagram hesabından paylaşırken takipçileri de "Aman dikkatli ol" yorumlarıyla uyarıda bulundu.
- Aleyna Kalaycıoğlu, at binmeyi yeni öğrenirken arazide ata binerken düştü.
- Aleyna Kalaycıoğlu'nun sağlık durumu kaza sonrası iyi olduğu öğrenildi.
- Aleyna Kalaycıoğlu, atın beklenmedik şekilde hızlanması nedeniyle düştüğünü belirtti.
"Survivor" ile tanınan Aleyna Kalaycıoğlu, kariyerine şarkıcılık yaparak devam ediyor. Genç şarkıcı, yeni çıkardığı 'Gidesim Var' adlı parçasıyla son günlerde dikkat çekiyor.
Kalaycıoğlu, talihsiz bir kaza atlattı. At binmeyi yeni öğrenen şarkıcı, 3 günlük eğitimden sonra arazide ata binerken düştü.
Genç isim, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Takipçilerini korkutan kazanın ardından Kalaycıoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Aleyna Kalaycıoğlu, "Atı frenleyeceğime daha hızlı komutu verdim. 3 gün eğitim aldım ata binmek için ve o süreçte bir sorun yaşamadım. Beyaz ata bindim ama at bir anda çok hızlandı. Ben bu kadar hızlı gitmeyi öğrenmemiştim," ifadelerini kullandı.