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Hasan Hüseyin Yılmaz'ın mutlu günü

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Hasan Hüseyin Yılmaz'ın mutlu günü

Eskişehirli ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, Melike Öztürk ile evlendi.

Eskişehirli ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, Melike Öztürk ile evlendi.

Eskişehir'de Saloon HY adlı işletmesiyle hizmet veren ünlü saç tasarımcısı ve erkek kuaförü Hasan Hüseyin Yılmaz, Melike Öztürk ile dünya evine girdi. Hasan Polatkan Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen nikah törenine Yılmaz'ın yakınları katıldı. Şahitlerin Betül Çınar ve Emre Sungur olduğu nikahı, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe kıydı. Melike Öztürk, Yılmaz ailesine katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. - ESKİŞEHİR

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