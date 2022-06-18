Hasan Hüseyin Yılmaz'ın mutlu günü Eskişehirli ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, Melike Öztürk ile evlendi. Eskişehirli ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, Melike Öztürk ile evlendi. Eskişehir'de Saloon HY adlı işletmesiyle hizmet veren ünlü saç tasarımcısı ve erkek kuaförü Hasan Hüseyin Yılmaz, Melike Öztürk ile dünya evine girdi. Hasan Polatkan Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen nikah törenine Yılmaz'ın yakınları katıldı. Şahitlerin Betül Çınar ve Emre Sungur olduğu nikahı, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe kıydı. Melike Öztürk, Yılmaz ailesine katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / Magazin Eskişehir Magazin Haberler

Haberler ›› Magazin ›› Hasan Hüseyin Yılmaz'ın mutlu günü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.