Hamile oyuncu Suki Waterhouse, dekoltesiyle Emmy Ödül Töreni'ne damga vurdu

Uzun süredir birlikte olduğu aktör Robert Pattinson ile ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan oyuncu ve söz yazarı Suki Waterhouse, dün akşam düzenlenen ABD televizyon endüstrisinin en prestijli etkinliklerinden biri olan Emmy Ödül Töreni'ne katıldı. Karnı burnunda hamile oyuncu, dekolteli kırmızı bir elbise tercih etti.

Ünlü isim törende dünyaca bir markanın elbisesini ve pırlanta takılarını tercih etti. Sadece göğüs ve göbeğinin bir kısmının kapatıldığı bir elbise tercih eden oyuncu, saçlarını da açık bıraktı. Waterhouse, Taylor Jenkins Reid'in romanı Daisy Jones & The Six'ten Amazon Prime Video uyarlamasının Daisy Jones And The Six dizisinin kadrosunda yer alıyor.

İşte oyuncunun Emmy tarzı...

